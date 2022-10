Ligue 1 : l’entraîneur d’Ajaccio relance la carrière de Belaïli

Après son transfert à l’AC Ajaccio en provenance du Stade Brestois, l’international algérien, Youcef Belaïli, est désormais qualifié pour disputer les rencontres de la Ligue 1 française avec ses nouveaux coéquipiers du club corse d’Ajaccio.

En effet, le natif d’Oran est éligible au règlement de la Ligue du Football Professionnel en France et pourra prendre part au prochain déplacement de son équipe pour affronter le club de Troyes.

Dans ce sens, son nouvel entraîneur, Olivier Pantaloni, a intégré l’ailier de l’équipe d’Algérie dans son groupe qui aura pour mission de confirmer après la victoire contre l’Olympique de Marseille au stade du Vélodrome.

En effet, Belaïli signera sa première présence au sein de l’effectif de son nouveau club, l’AC Ajaccio, pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Une occasion pour le champion d’Afrique en 2019 de faire valoir ses qualités qui ne laissent pas son coach, Pantaloni, indifférent.

L’entraîneur d’Ajaccio soutient et fait l’éloge de Belaïli

Lors de la conférence de presse d’avant match, le technicien français, Olivier Pantaloni, est revenu sur le transfert de sa nouvelle recrue algérienne, Youcef Belaïli.

Ainsi, Pantaloni a affirmé d’emblée, « c’est un joueur pétri de talent. En outre, ses capacités techniques sont au-dessus du commun. Belaïli peut amener beaucoup de danger sur les défenses adverses. » dit-il. Malgré leur victoire face au club phocéen de l’OM, les Ajacciens flirtent avec la zone de relégation.

Pour l’entraîneur de l’ACA, « l’arrivée de Belaïli sera un plus, certainement, pour nous, car on éprouve certaines lacunes sur le plan offensif. » ajoute-t-il.

Questionné sur l’impact du transfert de Youcef Belaïli (qui survient au milieu de la première partie de la saison) sur l’effectif du club d’Ajaccio et sur le joueur lui-même, Pantaloni a répondu, « je ne pense pas que Youcef aura des problèmes d’intégration au sein de notre groupe. Nous avons toujours opté pour la même méthode lors des arrivées des joueurs : on explique notre fonctionnement et à partir du moment où les choses sont claires, il n’y a pas de raison qu’il y ait des soucis. » explique-t-il.

Lors de cette même conférence, le coach français a été amené à s’exprimer sur la manière dont Belaïli a quitté son ancien club en Bretagne ; ce fut l’un des moments forts de la conférence de presse, « cela ne m’intéresse pas de chercher à connaître les dessous du départ de Youcef de Brest. Je n’y étais pas et cela ne me regarde pas. Beaucoup de choses se disent, ce qui s’est passé précédemment dans sa carrière est terminé. » déclare l’entraîneur de l’AC Ajaccio, Olivier Pantaloni.

Finalement, l’entraîneur ajaccien est revenu sur le physique de sa nouvelle recrue, « Youcef s’est entraîné avant son arrivée avec un coach individuel. Cela aide à garder la forme, mais rien ne vaut l’atmosphère des entraînements collectifs. Il s’adaptera progressivement. » finit-il par dire.

Pour rappel, la formation d’Ajaccio se déplacera, dimanche, sur la pelouse de l’ESTAC de Troyes pour le compte de la 11e journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats. Belaïli est convoqué pour la première fois avec son nouveau club de l’Île-de-beauté.