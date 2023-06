Ligue 1 France : Brahimi remporte le prix du plus beau but de la saison

Malgré son statut de remplaçant à l’OGC Nice, Bilal Brahimi s’offre une distinction personnelle. En effet, il a décroché le prix du plus beau but de la saison 2022/2023.

Bilal Brahimi fait partie des joueurs de l’OGC Nice les plus moins utilisés lors de la saison écoulée. L’attaquant international compte trois buts seulement, dont un a été inscrit d’anthologie. Ce fut à l’occasion du match face à l’AC Ajaccio. En effet, il a lancé un tir lobé des 25 mètres du côté droit et la balle s’est logée en pleine lucarne.

La Ligue 1 Uber Eats n’a pas hésité à le nominer pour le prix du plus beau but de la saison 2022/2023. Sans surprise, le jeune attaquant de 23 ans s’offre cette distinction personnelle. Avec 33% des votes, il devance le Marseillais Alexis Sanchez (18%) et le Rennais Benjamin Bourigeaud (16%).

Bilal Brahimi sur le départ cet été ?

Par ailleurs, Bilal Brahimi ne devrait pas poursuivre l’aventure à l’OGC Nice. Ayant peiné à s’imposer comme titulaire, il devrait avoir droit à un bon de sortie pour changer d’air.

En effet, l’ailier algérien ne fait pas partie des plans des Aiglons pour la saison prochaine, à en croire les informations de RMC Sport. Du coup, le club est ouvert à son départ et ne le retiendra pas en cas d’offre intéressante.

Apparu à 37 reprises toutes compétitions confondues lors de l’exercice 2022-2023, Bilal Brahimi est sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en juin 2026. Sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros par Transfermarkt.