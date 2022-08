Ligue 1 française : un seul but après 5 matchs, Delort mécontent

L’entame de saison claudiquante du club de l’OGC Nice n’a pas laissé l’attaquant international algérien, Andy Delort, sans remords.

En effet, après 3 journées du début de la Ligue 1 Uber Eats, les résultats du club niçois peinent à décoller. Suite au Mercato exceptionnel réalisé par l’administration du GYM, la hype autour des hommes du technicien suisse, Lucien Favre, a touché à son paroxysme.

Cependant, les résultats sportifs ne suivent pas. Ainsi, lors de la fenêtre des transferts de l’été 2022, l’OGC Nice s’est donné les moyens de ses ambitions.

Or, après deux matchs nuls contre le promu, Toulouse FC, et le club du Racing de Strasbourg, et une défaite à domicile contre le club de Clermont Foot 63, sur la marge d’un but, la presse française tire la sonnette d’alarme quant à la suite du championnat pour le club de Nice.

L’une des premières réactions parvenues aux micros des médias français a été celle de l’attaquant algérien, Andy Delort. Dans ce sens, Delort s’est exprimé après le match du week-end précédent contre le club de Clermont-Ferrand.

D’emblée, Delort a montré son agacement quant aux résultats de son équipe et a dit,« On ne peut s’en prendre qu’à nous-mêmes. Il n’y a pas de secret, il faut bien qu’on se repose et qu’on passe à autre chose. » déclare-t-il.

Un agacement confirmé par l’un de ses coéquipiers ?

Avec un seul but marqué lors des 5 derniers matchs de son équipe, l’attaquant international algérien, Andy Delort, est loin de ses standards.

C’est ce qu’il lui a valu d’être pointé du doigt par la presse régionale et aurait même poussé son entraîneur à penser à recruter un autre attaquant avant la fin de la fenêtre des transferts. Dans un entretien accordé au journal l’Equipe, le défenseur français, Jean-Clair Todibo, est revenu sur la situation de son coéquipier algérien, Andy Delort.

Ainsi, l’ancien défenseur du FC Barcelone a déclaré que « Delort n’est pas content de ses prestations lors des derniers matchs. » dit-il.

Un mécontentement que le jeune défenseur français partage, mais tient à calmer les ardeurs des médias à ce sujet, « en tant que professionnels, on se remet toujours en question. Néanmoins, la situation n’est pas catastrophique puisqu’on propose quand même un beau jeu. » ajoute-t-il.

Revenant sur le sujet de son coéquipier, Delort, Todibo indique que, « lors des dernières séances d’entraînement, j’ai vu Andy travailler beaucoup sa finition devant les cages. Il a hâte de marquer davantage de buts, j’ai confiance en lui » dit-il.

Le club de Nice tentera de capitaliser sur sa victoire lors du tour éliminatoire de l’UEFA Conférence League et remporter sa première victoire en Ligue 1 lors du match du dimanche dans le derby du sud français face à l’Olympique de Marseille.