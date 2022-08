Ligue 1 française : Slimani dans les plans de l’entraîneur de Brest

La nouvelle recrue du club français du Stade Brestois, l’international algérien, Islam Slimani, se voit désormais intégrer d’ores et déjà dans les plans de son nouvel entraîneur.

Dans la conférence de presse d’avant match pour le compte de la 4e journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, contre le club de Montpellier, le technicien franco-arménien, Michel Der Zakarian, s’est exprimé au sujet de l’attaquant algérien, Islam Slimani.

Dernière recrue en date au sein de l’effectif des Brestois, Slimani représenterait un saut de qualité pour l’attaque du club de Brest. Ainsi, Der Zakarian a livré des nouvelles qui ne seront pas pour déplaire à l’attaquant de l’équipe d’Algérie.

Dans la conférence de presse d’avant match contre le club de Montpellier, Zakarian a informé l’ensemble de la presse présente que « Islam Slimani est à présent enregistré par la ligue de football professionnel en France au sein des rangs du Stade Brestois. » déclare-t-il.

Cette opération va permettre à l’ancien joueur du club lisboète du Sporting de participer avec son nouveau club dès la prochaine rencontre. C’est ce que confirme le coach Michel Der Zakarian.

En effet, lors de la même conférence de presse, Zakarian a dit, « maintenant, nous pouvons compter sur Slimani pour la prochaine rencontre. Bien évidemment, il sera concerné par la prochaine rencontre contre Montpellier. » ajoute-t-il.

Ainsi, le nom d’Islam Slimani figurera sur la feuille du match contre le club Héraultais puisque le technicien franco-arménien, Der Zakarian, a tenu à expliquer que « Slimani a reçu sa première convocation pour le prochain match de Ligue 1. » déclare-t-il.

La première titularisation de Slimani ?

Après quelques séances d’entraînement avec son nouveau club, l’arrivée l’international algérien, Islam Slimani, fait rêver les supporters du club Brest. Pour le match du week-end prochain face au club de Montpellier HSC, la participation de Slimani serait très attendu.

Le retour du buteur historique des Verts fait chavirer la presse régionale bretonne et les questionnements quant à ses débuts se font de plus en plus nombreux. Ayant une connaissance à propos de cette question, l’entraîneur du Stade Brestois 29, Michel Der Zakarian, a laissé entendre que Slimani figure dans ses futurs plans.

Cette dernière « bribe de réponse » a été décelée suite à la déclaration du coach de Brest, « Slimani sera présent pour la réception de Montpellier. Néanmoins, nous allons voire s’il commencera le match ou s’il entrera en jeu plus tard dans le match. » explique-t-il à la presse française.

Clôturant sa conférence de presse sur une autre indication sur l’attaquant algérien, Der Zakarian est revenu sur la forme actuelle de son nouveau joueur, « Slimani affiche une bonne forme physique, il semble prêt pour le prochain match. » finit-il par dire.

7e du classement de la Ligue 1 après 3 journées, le club de Brest vise une victoire à son domicile contre le club de Montpellier pour le compte de la 4e journée du championnat français. Le match sera joué dimanche à 14h au stade Francis-Le Blé à Brest.