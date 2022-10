Ligue 1 française : Ounas forfait pour le match face à Lyon ?

Auteur d’une excellente entame de saison, l’international algérien, Adem Ounas, pourrait être freiné par un souci musculaire.

En effet, sorti à la 66e minute du match face à l’équipe de l’AS Monaco pour le compte de la précédente journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, Ounas pourrait être absent du déplacement de son équipe en terre rhodanienne pour affronter le club de l’Olympique Lyonnais selon les informations du quotidien sportif de l’Hexagone, L’Équipe.

Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la 13e journée de la Ligue 1 française risque d’enregistrer le forfait de l’ailier de l’équipe d’Algérie.

Ainsi, lors de la conférence de presse d’avant match, l’entraîneur du club du LOSC, Paulo Fonseca, a déclaré, « ça serait diffusé de voir Adem Ounas sur le terrain dimanche prochain face à Lyon. Il souffre d’une fatigue musculaire. J’ai des doutes quant à sa participation » explique-t-il à la presse française.

🎙 @PFonsecaCoach « Pour Jonathan Bamba, on verra s’il sera prêt à jouer. Même chose pour Adam Ounas. Pour Angel Gomes, je pense qu’il sera opérationnel ». — LOSC (@losclive) October 28, 2022

Néanmoins, l’entraîneur portugais de l’équipe de Lille ne désespère pas et garde espoir de voir son nouvel ailier prolifique pour le match important face à la formation lyonnaise, « Ounas avait eu des soucis il y a deux semaines, on avait décidé de le faire jouer. On va voir. » ajoute-t-il.

🎙 @PFonsecaCoach, en français : « Gabriel Gudmundsson est blessé. Jonathan Bamba, Angel Gomes et Adam Ounas n’ont pas travaillé cette semaine ». — LOSC (@losclive) October 28, 2022

Pour rappel, Adem Ounas avait été décisif lors de la réception de Monaco en signant une passe décisive à l’origine du premier but des Lillois face aux monégasques.

La liste des joueurs du LOSC convoqués pour le match face à Lyon n’a pas été encore dévoilée ; elle pourrait fournir davantage d’informations sur la participation ou non du joueur de l’équipe d’Algérie avec son nouveau club de Ligue 1 à la 13 journée.

Le calendrier des Verts pour la 13e journée de Ligue 1

Victime de propos inappropriés et racistes, l’international algérien, Islam Slimani, ne prendra pas part au match de son équipe, le Stade Brestois 29, face à l’équipe de Reims pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 Uber Eats.

En effet, et en dépit de l’attente du verdict de la commission de discipline de la Ligue du Football Professionnel en France, LFP, qui s’est saisi de l’affaire, Slimani ne figurera pas sur la liste du SB29 pour cumul de carton jaune.

De son côté, l’international algérien, Youcef Belaïli, se déplacera avec son équipe, l’AJ Ajaccio, pour affronter le club de l’AJ Auxerre. Ce match sera à 6 points pour les coéquipiers de l’international algérien, car Auxerre n’est autre que le concurrent direct d’Ajaccio sur le classement général de la Ligue 1.

Le vainqueur de cette rencontre fera une bonne option au tableau du championnat français.

Lanterne rouge de la Ligue 1 de club du SCO d’Angers se déplacera sur la pelouse du stade Louis II pour affronter le club local de l’AS Monaco. Les coéquipiers de l’international algérien, Nabil Bentaleb, doivent revenir avec un résultat positif s’ils espèrent ne pas être dépassés par la concurrence.

Finalement, le club de l’OGC Nice est dans l’obligation de mettre fin à ses résultats négatifs en Ligue 1 à l’occasion du déplacement en terres bretonnes pour rencontrer le club de Lorient.

Après leur victoire face au club serbe du Partizan Belgrade en Europa Conference League, les coéquipiers de Youcef Atal, Hichem Boudaoui et Bilal Brahimi devront tenir la cadence victorieuse pour remonter au classement. Tous ces matchs se joueront dimanche.

Auxerre – Ajaccio (13:00)

Monaco – Angers (15:00)

Brest – Reims (15:00)

Lorient – Nice (17:05)

Lyon – Lille (20:45)