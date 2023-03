Ligue 1 française : les salaires des joueurs algériens dévoilés

Chaque saison, le quotidien français, l’Équipe, publie une enquête dans laquelle les estimations des salaires des joueurs de la Ligue 1 française sont annoncés.

Ainsi, pour cet exercice de 2022/2023, le quotidien sportif n’a pas failli à son habitude et a dévoilé en chiffres ses estimations salariales des joueurs du championnat français. Sans surprise, les joueurs les mieux payés sont ceux du club de la capitale, le Paris Saint-Germain.

Le trident offensif parisien, Neymar, Messi et Mbappé, trône à la tête du classement des joueurs les mieux payés. Le club francilien monopolise même les 10 premières places de ce classement.

Équipe d’Algérie : qui sont les joueurs algériens les mieux payés en Ligue 1

Championnat de plus en plus prisé des joueurs algériens, la Ligue 1 Uber Eats réserve des sorts bien différents aux internationaux algériens. Dans ce sillage, l’enquête du journal l’Équipe permet d’avoir une idée sur les salaires des Verts de la Ligue 1.

En effet, leader de son équipe sur le terrain, l’international algérien, Youcef Belaïli, est le joueur le mieux payé du club d’Ajaccio. Avec un salaire mensuel brut qui avoisine les 30.000 euros selon les estimations du journal sportif français, l’équipe, Belaïli est en tête de gondole des salaires en Île-de-Beauté.

1/2) Plus gros salaire de chaque club de L1 💸 :

Ajaccio : Belaïli 35k

Angers : Bernardoni 150k

Auxerre : Niang 90k

Brest : Lees-Melou 100k

Clermont : Gonalons 60k

Lens : Fofana 190k

Lille : André Gomes 190k

Lorient : Faivre 90k

Lyon : Lacazette 450k

Marseille : Veretout 550k pic.twitter.com/Tx54p5VVCP — Carton Rouge (@cartonrougeytb) March 30, 2023

Or, même s’il est le joueur le mieux payé d’Ajaccio, le natif d’Oran n’est pas le joueur algérien avec le plus gros salaire en France et n’est qu’à la 8e place du classement des joueurs algériens les mieux payés en Ligue 1.

Ainsi, avec 40.000 euros, le latéral algérien de Clermont, Mehdi Zeffane, pointe à la 7e place du classement des Verts évoluant en Ligue 1.

La 6e place revient à Haris Belkabla, joueur du Stade Brestois, avec un salaire brut mensuel de 50.000 euros. Le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, hérite de la 5e place des joueurs algériens les mieux payés en France avec une estimation salariale brute de 70.000 euros, selon le journal l’Équipe.

Salaire des joueurs de la Ligue 1 : qui est le joueur algérien le mieux payé en France ?

La suite du classement des joueurs algériens les mieux payés en Ligue 1 Uber Eats, met le latéral, Youcef Atal, au pied du podium.

💵 Voici la grille estimatives de salaires des joueurs de l’#OGCNice selon @lequipe : pic.twitter.com/1dfa59vnWD — Axel (@SolamenNissa98) March 29, 2023



Avec un salaire mensuel brut de 150.000 euros, Atal s’inscrit dans la moyenne salariale de son club, l’OGC Nice. La 3e marche du podium revient à l’ailier Adam Ounas avec 160.000 euros brut par mois selon les estimations de l’Équipe. Ounas est le 4e joueur de mieux payé du LOSC.

TOP 10 des salaires du #LOSC ⬇️ 1. 🇵🇹 A.#Gomes (190 k€/mois (l’autre partie + de 50% de son salaire est payé par Everton, le joueur a même consenti à une baisse de salaire). 2. 🇫🇷 B.#André (180k€/mois)

3. 🇨🇦 J.#David (172,5 k€/mois)

4. 🇩🇿 A.#Ounas (160 k€/mois) — BewwwFoot (@Bewww_Foot) March 30, 2023

À la deuxième place du classement des joueurs algériens les mieux payés en Ligue 1, on trouve l’attaquant Andy Delort avec un salaire mensuel brut de 180.000 euros.

🚨 Les salaires des joueurs du FC Nantes ! (@lequipe) pic.twitter.com/ksHyKDYx6w — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) March 30, 2023

Finalement, le joueur algérien le mieux payé de la Ligue 1 Uber Eats est le néo-international, Houssem Aouar, avec un salaire mensuel brut qui avoisine les 300.000 euros, selon le journal l’Équipe.

À noter que « tous ses chiffres sont des estimations qui correspondent au salaire brut mensuel et n’intègrent donc pas les primes » explique le journal français.