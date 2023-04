Ligue 1 française : l’Algérie dans le top 3 des nationalités les plus prolifiques

Championnat très prisé des joueurs algériens cette saison, la Ligue 1 française est le championnat européen qui compte le plus de joueurs algériens en 2022/2023. Gagnant en quantité avec l’arrivée de plusieurs stars du football mondial, notamment du côté du club de la capitale, le Paris Saint-Germain, la Ligue 1 Uber Eats, sort de l’ombre et n’est plus le championnat de seconde zone en Europe.

Forcément, avec le nombre important des joueurs algériens en Ligue 1 cette saison, les performances des Verts sont très attendues. Ainsi, les joueurs algériens ne déçoivent pas et s’accordent une place de prestige dans le classement des joueurs les plus prolifiques en Ligue 1.

En effet, dans un classement établi selon les performances, buts et passes décisives, par nationalité, l’Algérie arrive 3e au classement.

Cette donnée que les internautes partagent sur Twitter affirme que l’Algérie est sur le podium des nationalités les plus prolifiques en Ligue 1 française avec un cumul, buts et passes décisives, de 39 unités derrière la France (309) et le Brésil (42).

Une statistique honorable pour les joueurs algériens qui évoluent en division d’élite en France alors que le championnat n’a pas encore touché à sa fin.

France : qui est le meilleur buteur algérien en Ligue 1 ?

Avec 15 joueurs de nationalité algérienne en Ligue 1 Uber Eats, le championnat de France est le championnat qui a attiré le plus de joueurs algériens cette saison. En termes de statistiques, l’ailier de l’AC Ajaccio, Youcef Belaïli, est le meilleur joueur algérien en Hexagone.

Avec 6 buts et 3 passes décisives cette saison avec la formation ajaccienne, le natif d’Oran s’offre la première des joueurs algériens les plus décisifs en Ligue 1.

La seconde place du classement revient à Andy Delort avec 6 buts et 2 passes décisives. Ce ratio est le cumul des buts et passes réalisés avec l’OGC Nice et le FC Nantes.

La 3e marche du podium des joueurs algériens les plus prolifiques est pour la révélation de l’année, Farès Chaïbi. Le nouveau talent de l’équipe d’Algérie compte 4 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison avec la formation toulousaine du Téfécé. En Coupe de France, Chaïbi a réussi à marquer 3 buts et à délivrer 1 passe décisive.

De son côté, Bilal Brahimi, ailier de l’OGC Nice, compte 3 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison.