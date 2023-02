Ligue 1 française : entrée tonitruante de Brahimi avec Nice

Buteur lors de la journée précédente de la Ligue 1 française face à l’équipe de Marseille, l’international algérien, Bilal Brahimi, enchaîne les prestations grandioses. En effet, à l’occasion de réception de l’équipe d’Ajaccio pour le compte de la 23e journée du championnat français, l’ailier algérien a réussi à conquérir de plus en plus les cœurs des fans niçois.

Ainsi, Bilal Brahimi a inscrit un doublé face à la formation corse d’Ajaccio. Amoindri à cause de l’absence de l’international algérien, Youcef Belaïli, les ajacciens ont encaissé le premier but dès la 3e minute du jeu. Un but qui a porté la signature du défenseur brésilien, Dante, et qui était rendue possible grâce à la passe décisive du jeune franco-algérien, Badredine Bouanani.

Après la pause, le récital Brahimi a pris place. Entré en jeu à la 66e minute, Bilal Brahimi n’avait besoin que de 3 minutes pour inscrire son premier but de la rencontre. Un but somptueux qui a creusé l’écart pour l’OGC Nice et qui a donné davantage envie au joueur de l’équipe d’Algérie.

À l’approche du sifflet final de la rencontre, Bilal Brahimi a, de nouveau, signé ce qui semble devenir sa spéciale. Plein de beauté technique, le second but que Brahimi a inscrit était le but qui a plié le match. 3-0 pour l’OGC Nice face à l’équipe d’Ajaccio.



OGC Nice : Brahimi réagit après sa magnifique prestation

Après sa double réalisation face à l’équipe d’Ajaccio, l’international algérien, Bilal Brahimi, est revenu sur cette performance des plus grandes. Dans une déclaration au micro de la Chaine Amazon Prime, le Fennec a dit, « Je suis content, j’espère que ça va continuer comme ça ».

Quand Bilal Brahimi réagit au micro de Prime Vidéo après son doublé face à Ajacccio sous le regard de Jean-Clair Todibo et de ses coéquipiers. 😆 (🎥 @PVSportFR)pic.twitter.com/UhZoUy2xWt — PFC (@PassionFootClub) February 11, 2023



Racontant le récit de son deuxième but, qui est le préféré pour le joueur, Brahimi a ajouté, « Je pense que le deuxième but est plus dur, j’ai entendu dire le coach « tire », j’ai fait en sorte de tirer et c’est rentré, je suis content » écoute-t-on sur la chaîne sportive.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par BT Sport (@btsport)



Buts somptueux de Brahimi : les réactions de la toile

Admiratif des buts de l’international algérien, le public des Verts a exprimé son exhalation de voir un joueur de l’équipe d’Algérie livrer une telle performance.