Ligue 1 française : des nouvelles rassurantes pour Atal

Il est des joueurs pétris de talent, mais à qui les blessures leur font défaut. C’est le cas du latéral de l’équipe d’Algérie, Youcef Atal.

Blessé une énième fois lors de la victoire de son équipe face au club de Troyes (3-2), le prodige du centre de formation de l’Athletic Paradou, signe son retour pour la prochaine rencontre de son équipe face au club de la Loire-Atlantique, le FC Nantes.

En effet, lors de la conférence de presse d’avant match, le technicien suisse de l’équipe de l’OGC Nice, Lucien Favre, a annoncé la disponibilité du latéral algérien pour ce match de la 12 journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, « Atal a repris aujourd’hui à 100 % pour le prochain match contre Nantes. » dit-il à la presse française.

Souffrant d’une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains de football pour 3 semaines, l’international algérien, Youcef Atal, s’est vite rétabli de cette carence. Auteur d’une saison honorable avec un pourcentage de 57% de duels gagnés, Atal est l’une des pièces maîtresses de l’équipe niçoise.

Cette dernière statistique vient s’ajouter à celle des 65% des tacles réussis lors de ses interventions défensives en ce début de saison. Atal a, néanmoins, disputé 8 matchs avec son équipe lors de cet exercice de 2022/2023.

💬 »Atal est rétabli » Lucien Favre a effectué un point sur son groupe à deux jours de #OGCNFCN 👉https://t.co/byJYiFYqTF 🔴⚫️ pic.twitter.com/Wb1egSOqNe — OGC Nice (@ogcnice) October 21, 2022

Avec le début de saison « trébuchant » que l’équipe de Nice affiche, Atal pourrait regagner sa place de titulaire malgré sa disponibilité récente.

En effet, le club sudiste de l’OGC Nice reste sur 12 points lors de ses 11 rencontres disputées. Un ratio qui est loin des ambitions du projet prôné par les propriétaires britanniques du club, le groupe INEOS.

Le programme de la 12e journée de la Ligue 1 Uber Eats

Après une première prestation grandiose pour le nouveau joueur de l’équipe de l’AC Ajaccio, Youcef Belaïli, l’heure est à la confirmation pour le natif d’Oran.

Face à l’armada des stars de l’équipe du Paris Saint-Germain, la mission des coéquipiers de l’international algérien sera de taille. En effet, renouant avec les résultats positifs, l’équipe de l’entraîneur, Olivier Pantaloni, accueillera le leader du championnat français ce soir à 20:00. Cependant, l’équipe parisienne sera privée de sa star brésilienne, Neymar Junior, pour ce déplacement en Île-de-beauté.

Le club corse d’Ajaccio pointe actuellement à la 18e place du classement de la Ligue 1 française. Un classement que les coéquipiers de Belaïli tenteront, tant bien que mal, d’améliorer avant la fin de la saison qui aura la particularité de connaître 4 équipe reléguée à l’antichambre du football français.

Ainsi, pour cet exercice de 2022/2023, 4 équipes descendront en Ligue 2 BKT pour permettre à 2 autres équipes, seulement, de cette division, de monter en classe d’élite. Cette manœuvre a pour but de rendre le championnat français plus compétitif avec 18 équipes à partir de la saison prochaine.

De leur côté, les coéquipiers de l’international algérien, Youcef Atal, accueilleront l’équipe de Nantes afin de s’éloigner de la zone rouge.

Une mission capitale puisque l’adversaire du jour n’est plus autre que leur concurrent direct dans le classement. Lors de la conférence de presse, l’entraîneur helvétique de la formation de l’OGC Nice, Lucien Favre, a indiqué que l’attaquant algérien, Andy Delort, sera forfait pour ce match suite à sa blessure au genou.

Or, les exams médicaux que le joueur a passé se sont montré rassurants, « Après 10 secondes, ça semblait très alarmant. Finalement, ce n’est pas si grave, on peut le dire. Il va manquer… Bien sûr. On ne sait pas pour combien de temps, mais la bonne nouvelle, c’est que ce n’est pas une longue absence. On ne peut rien faire d’autre que tirer le positif, et donc se dire que ce ne sera pas dix mois d’absence. » explique-t-il. Le match de l’OGC Nice face à Nantes aura lieu dimanche à 16:05.

Les nouvelles sont rassurantes pour Andy #Delort. Retour espéré début novembre.@AndyDelort9 vous remercie également pour tous vos messages de soutien depuis dimanche 🔴⚫️ — OGC Nice (@ogcnice) October 19, 2022

Lanterne rouge du championnat, le club du Stade Brestois affrontera l’équipe du Clement Foot 63 sur la pelouse de cette dernière. Un déplacement qui pourrait s’avérer décisif pour les coéquipiers d’Islam Slimani. Le match de Brest contre l’équipe auvergnate de Clermont Foot 63 est programmé pour le dimanche 23 octobre dès 14:00.

Finalement, le milieu de terrain algérien, Nabil Bentaleb, accueillera, avec son équipe, le club breton du Stade Rennais dimanche à midi. À noter que le club du SCO d’Angers est avant-dernier du championnat français.