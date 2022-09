Ligue 1 francaise : Delort inscrit son deuxième but de la saison

La 5e journée du championnat français de football, Ligue 1, a apporté une bonne nouvelle à un joueur de l’équipe d’Algérie.

En effet, après une disette de plusieurs semaines, l’attaquant international algérien, Andy Delort, est de retour aux affaires avec son club sudiste, l’OGC Nice.

Ainsi, à l’occasion du déplacement des Aiglons niçois au nord de la France pour affronter le club du LOSC, le joueur de l’équipe d’Algérie a inscrit son second but de la saison en Ligue 1 Uber Eats.

Exprimant son mécontentement lors du week-end passé après un modeste ratio d’un seul but lors des 5 matchs disputés depuis la reprise de l’exercice 2022/2023, Andy Delort a donné suite à ses propos.

Mené dès la 19e minute de la première période, l’attaquant algérien a porté son équipe en transformant la sentence du penalty à la 22e minute de la première mi-temps.

Un but qui serait bénéfique pour la suite de la saison pour le journal de la sélection algérienne de football. Apres la fin de la rencontre, Andy Delort s’est exprimé au micro de la presse française, » On a été dominés, mais il n’y a pas eu trop d’actions dangereuses, c’était beaucoup de centres côté droit. », dit-il.

Revenant sur la performance de ses coéquipiers lors de ce match, Delort a déclaré, « On a été efficaces, c’est ce qui nous manquait depuis le début de saison. En contre-attaque, on leur a fait mal. Ça fait du bien de regagner. Ça commençait mal d’entrée de jeu, la balle est contrée et but. Mais derrière, on arrive à réagir et ça va nous faire du bien dans les têtes. », ajoute-t-il.

Les buts de la rencontre ont été tous inscrits lors de cette première manche du match qui s’est soldé sur une victoire de l’OGC Nice, 2-1, face au LOSC Lille.

Dominé, l’@ogcnice a fait le dos rond pour repartir de Lille avec les trois points de la victoire 🧳 📊 Les stats du match ▶️ https://t.co/cYHtQ7OIYd#LOSCOGCN pic.twitter.com/5PX608sz2P — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) August 31, 2022

Le calendrier de l’OGC Nice en septembre

Après des débuts trébuchants lors du mois d’août, le club français de l’OGC Nice fera face à un calendrier qui s’annonce d’ores et déjà décisif.

Ainsi, les niçois n’auront pas le temps de fêter la précieuse victoire à l’extérieur, face à Lille, et devront se remettre au travail pour préparer la prochaine réception du club de l’AS Monaco. Le début de saison du club de la principauté n’est pas sans ressemblances à celui de son voisin niçois.

En effet, après 5 journées du retour aux classes, le club monégasque n’a pas réussi à décrocher la moindre victoire en Ligue 1 Uber Eats.

C’est ce qui rend la prochaine confrontation, avec le club de l’OGC Nice, capitale. Ainsi, les deux clubs ont le même nombre de points, qui est de 5, et pointent à la 15 place, pour le club de la ville de Nice, et à la 16e place pour l’AS Monaco. Le match sera joué dimanche prochain à 19:45.

Durant ce mois de septembre, l’OGC Nice signera son entrée en lice en UEFA Conference League. Le match inaugural du groupe D pour le club de Nice sera face au club allemand de Cologne le 08 septembre.

Les hommes du technicien suisse, Lucien Favre enchaîneront avec trois autres matchs après ce rendez-vous européen.

Ainsi, Nice affrontera le club de l’île de beauté, l’AC Ajaccien, le 11 septembre prochain pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le club serbe du Partizan Belgrade en Europa Conference League le 15 septembre, et le club du SCO d’Angers le 18 septembre avant de bénéficier d’un repos pour d’une dizaine de jours en raison de la fenêtre internationale.