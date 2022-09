Ligue 1 française : Brest glisse dans la zone rouge

Le club français du Stade Brestois enchaîne les mauvais résultats pour ce début de saison de 2022/2023. Après une lourde défaite à domicile face au club de Montpellier, 0-7, les coéquipiers du trio algérien, Youcef Belaïli, Islam Slimani et Haris Belkabla, avaient l’opportunité de se racheter lors du derby breton face au club du Stade Rennais. En vain.

En effet, lors du déplacement du club du SB29 au stade de Roazhon Park pour disputer le match de la 5e journée du championnat français, Ligue 1 Uber Eats, le Stade Brestois s’est à nouveau incliné ; pourtant, tout ne semblait pas mauvais pour les hommes de l’entraîneur franco-arménien, Michel Der Zakarian.

Ainsi, lors de la première période de la rencontre, le club de Brest s’est montré solide défensivement malgré les attaques du club du Stade Rennais. Les Brestois ont pu compter sur une bonne performance de leur portier, Marco Bizot.

Néanmoins, Rennes a réussi à trouver la faille dans la défense brestoise à la 53e minute du jeu. Un but qui n’a pas laissé les coéquipiers de l’international algérien, Youcef Belaïli, sans réaction puisque ces derniers ont égalisé après 4 minutes de ce premier but.

Brest perd dans le « Money-time »

Le match du Stade Brestois contre son adversaire du jour, le club du Stade Rennais, paraissait se diriger vers un résultat nul de 1-1. Or, fournissant davantage d’efforts lors des dernières minutes de la rencontre, le club rennais a marqué le second but à la 88e minute.

Malgré les changements effectués par le coach, Michel Der Zakarian, les joueurs brésiliens ont eu du mal à gérer les derniers instants du match et ont été crucifiés en subissant un autre but dans le temps additionnel. 3-1 au sifflet final de la rencontre.

Les déclarations de l’entraîneur de Brest après le match

Lors de la conférence de presse d’après match, l’entraîneur du club de Brest est revenu sur cette défaite cruelle.

Ainsi, Der Zakarian a déclaré, « On ne pouvait pas faire pire que dimanche face à Montpellier. On a affronté une très belle équipe qui avait mis de l’intensité dans le jeu. Notre tâche lors de la première période a été compliquée, mais, on a géré comme on pouvait. » dit-il avant d’ajouter, « on n’a pas bien négocié les occasions qui nous étaient offertes. On pouvait marquer suite à la remise d’Islam Slimani, mais Mathias s’est lancé dans la mauvaise direction. » explique-t-il.



À noter que les deux internationaux algériens, Islam Slimani et Haris Belkabla ont disputé les 90 minutes de la rencontre. Quant à Youcef Belaïli, titulaire encore une fois, il a été substitué à la 73e minute de la rencontre.

Après cette deuxième défaite de suite, le club du Stade Brestois recule à la 17e place, soit une place dans la zone de relégation.