Ligue 1 française : Boudaoui favori pour une récompense individuelle avec l’OGC Nice

L’international algérien, Hichem Boudaoui, est sur la liste des nominés pour un prix symbolique à Nice. En effet, le Fennec, qui ne cesse de rayonner cette saison avec l’OGC Nice, pourrait être en passe de concrétiser ses efforts.

Pièce maîtresse du 11 niçois, l’enfant de Béchar s’est accordé une place centrale dans les plans des Aiglons de Nice. Titulaire indiscutable malgré le changement de l’entraîneur, Boudaoui est devenu la référence du milieu de terrain de l’équipe du Sud français.

Passé non loin du titre symbolique du meilleur joueur du mois de février à Nice le mois passé, Hichem Boudaoui est à nouveau parmi les nominés pour la récompense individuelle du meilleur joueur du mois de mars à Nice. Cette saison, Boudaoui compte 20 titularisations sur les 24 matchs que le Gym a disputés, toutes compétitions confondues.

Un chiffre record pour le joueur issu de la formation du Paradou. Vu son rôle sur le terrain, Boudaoui reste sur une seule passe décisive cette saison, mais continue à faire parler de lui en Hexagone avec ses prestations louables.

Malmenés en début de saison, les niçois ont retrouvé davantage le chemin de la victoire avec la nomination de l’entraîneur, Didier Digard.

Sous l’égide du coach Digard, Nice est sur une série d’invincibilité de 11 matchs en Lige 1. Une série qui a permis aux coéquipiers de l’international algérien, Youcef Atal, de remonter à la 7e place du classement du championnat français.

✅ vs Montpellier ➖ vs Reims ✅ vs Lille ✅ vs Lens ✅ vs Marseille ✅ vs Ajaccio ➖ vs Reims ✅ vs Monaco ➖ vs Auxerre pic.twitter.com/UfMUsQ7WfD

Sur le plan continental, l’OGC Nice se porte de mieux en mieux après sa qualification pour les 1/4es de finale de l’UEFA Conférence League et affrontera l’équipe suisse de FC Bâle.

Avec l’éclosion de beaucoup de jeunes talents dans l’effectif des Aiglons, à l’image de l’Algérien, Badredine Bouanani, le club niçois peut espérer une qualification pour les compétitions européennes la saison prochaine, ou encore lutter pour atteindre un tour avancé dans la C4 cette saison.

