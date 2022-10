Ligue 1 française: Belaïli affiche ses objectifs avec son nouveau club

L’international algérien et nouveau joueur du club corse d’Ajaccio, Youcef Belaïli, signe sa première sortie médiatique depuis qu’il a rejoint le club de l’Île-de-beauté.

En effet, après la polémique qui a entouré sa séparation avec le club breton du Stade Brestois, l’ailier algérien a tenu à s’expliquer auprès du public algérien via un communiqué publié sur le site de la fédération algérienne de football. Néanmoins, pour ce nouveau début en championnat français, Ligue 1 Uber Eats, Belaïli a accordé un entretien à la chaîne française, Canal+.

Ainsi, histoire de balayer d’un revers de main toutes les rumeurs sur son départ précipité de la formation de Brest, le Fennec a déclaré, « Beaucoup ont parlé, mais je ne suis pas responsable. » dit-il d’emblée. En effet, peu avant son départ, des images d’un appartement saccagé ont fait le tour de la toile, et Belaïli avait été tenu pour responsable.

Revenant sur les principales raisons de sa résiliation de contrat avec Brest, Belaïli a indiqué, « Je ne me sentais pas bien sans ma famille. J’ai parlé avec le club pour partir. Le club d’Ajaccio a rapatrié ma famille, et c’est très important pour moi » ajoute-t-il.

𝗬𝗼𝘂𝗰𝗲𝗳 𝗕𝗲𝗹𝗮ï𝗹𝗶 𝗮 𝗹'𝗔𝗖 𝗔𝗷𝗮𝗰𝗰𝗶𝗼🔴⚪️ Présentation de notre nouvel attaquant algérien

« Je ne joue pas pour de l’argent » insiste Belaïli

Taxé de joueur qui privilégie l’aspect financier au sportif, l’international algérien est revenu sur les coulisses de son transfert à l’AC Ajaccio, « après mon départ de Brest, j’ai eu des offres des clubs qataris et saoudiens qui ont proposé beaucoup d’argent, mais moi, je voulais rester en Ligue 1 pour progresser et faite valoir mes qualités. » explique-t-il au micro de Canal+.

« Je ne me sentais pas bien… » Le Fennec Youcef Belaïli revient pour la PREMIÈRE fois sur la fin de son parcours à Brest et évoque Ajaccio en exclusivité pour #JourDeFoot

Avec cette troisième chance qui s’offre au joueur de l’équipe d’Algérie, il est temps, pour Youcef Belaïli, de confirmer et de performer sur les pelouses européennes.

Ainsi, Belaïli ne s’inquiète pas et indique, « lorsque je suis près de ma famille, je me sens très bien. Cela m’aide à rester focalisé sur mon football. Physiquement, je suis bien aussi, et c’est au coach de décider si je joue ce week-end ou pas » dit-il.



Youcef Belaïli, la métamorphose d’un talent ?

Lors d’une intervention sur les ondes de la radio algérienne, l’ancien entraîneur de l’USM Alger, Miloud Hamdi, est revenu sur le cas Belaïli.

Ainsi, pour l’ancien coach qui dirigeait la formation « usmiste », le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est la principale raison de la progression de Youcef Belaïli, « Djamel Belmadi a redonné envie à Belaïli de s’exprimer à nouveau sur les terrains. Cette confiance de la part du sélectionneur algérien a beaucoup aidé le joueur à retrouver les sommets du football africain. » explique-t-il.

Hamdi qui, avait autrefois Belaïli sous ses ordres, a indiqué que, « Belaïli est un joueur professionnel, il a gagné la Ligue des Champions en Afrique et cela n’est pas anodin et ça lui permet d’évoluer dans n’importe quel championnat européen. » explique-t-il au micro de la radio nationale.

Sur la nouvelle expérience que le natif d’Oran s’apprête à vivre, Miloud Hamdi a déclaré, « à Ajaccio, Belaïli retrouvera le climat méditerranéen qui lui est propre, je pense qu’il s’adaptera vite à l’équipe, car ses qualités sont incroyables. Il est une pièce maîtresse dans un effectif. » finit-il.

Les premières minutes de l’international algérien, Youcef Belaïli, avec son nouveau club pourraient être ce dimanche face à l’équipe de Troyes.