Ligue 1 française : Belaïli se livre et évoque son avenir

Avec le retour des grands championnats européens, l’heure des interviews sonne pour les joueurs. Cette fois, c’est le tour de l’international algérien, Youcef Belaïli.

Ainsi, l’ailier du club corse d’Ajaccio s’est livré au micro du journaliste, Alexandre Ruiz, de la chaîne française, free Ligue 1. Outre les anecdotes des débuts de sa carrière, l’ailier de l’équipe d’Algérie a évoqué les multiples contacts qu’il avait reçus étant encore en catégorie jeune, « Quand j’avais 16 ans, le club du Stade Malherbe de Caen m’avait proposé le numéro 10. » dit-il lors de cette intervention.

Diamant brut et pétri de talent, la carrière du natif d’Oran n’a, néanmoins, eu le chemin qu’il lui était destiné. En effet, optant pour des choix qui l’éloignaient à chaque fois des projeteurs des terrains européens, Youcef Belaïli semble gâcher son talent. Or, le « Captain Majid algérien » ne désespère pas et espère retrouver un grand club très prochainement.

Mercato 2023 : Belaïli sur le départ ?

Après son triste épisode au sein du club breton du Stade Brestois, Youcef Belaïli garde l’idée de changer de cap même s’il semble retrouver une stabilité dans le club ajaccien de l’Île de Beauté.

Ainsi, questionné sur son impression sur l’ensemble de sa carrière, Belaïli a dit, « C’est vrai que j’ai eu des regrets. Je pouvais rester à Angers, je pouvais rejoindre le club de Montpellier, mais j’espère que je réussirai cette saison avec Ajaccio pour rejoindre un grand club dans le futur. » explique-t-il au journaliste français, Alexandre Ruiz.

Pour son futur, l’ailier algérien, Youcef Belaïli, a sa petite préférence. Ainsi, le Fennec a indiqué, « Le championnat espagnol me ferait plaisir. J’aimerais bien y jouer un jour. » ajoute-t-il.

Belmadi et Mahrez, Belaïli dit tout

Dans la lignée de la question de son futur, Youcef Belaïli a affirmé qu’il jouit du soutien de son coéquipier en sélection algérienne de football, Riyad Mahrez. En effet, le numéro 92 de l’équipe d’Ajaccio a dit, « Mahrez m’encourage. Il me dit que j’ai ma place là-bas en Angleterre et que je devrais le rejoindre. » explique-t-il.

Enchaînant avec l’entourage de l’équipe d’Algérie, Youcef Belaïli s’est montré reconnaissant envers le sélectionneur algérien, Djamel Belmadi. « Djamel est une bonne personne. Ils nous aident. Personnellement, j’ai bien évolué sous ses ordres, car il partage notre dévouement pour l’Algérie. » affirme Youcef Belaïli.