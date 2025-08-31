Ligue 1 : A quelle heure et sur quelles chaines voir USMA – MCA et ESBA – JSK ?

Aujourd’hui, il y aura deux matchs au menu pour compléter la 2e journée du championnat de Ligue 1. Le grand derby algérois USM Alger-MC Alger et ES Ben Aknoun-JS Kabylie. La télévision nationale va les retransmettre en direct sur le petit écran.

Les regards des passionnés du ballon rond en Algérie seront rivés vers le grand derby algérois USMA-MCA. Un derby qui s’annonce palpitant vu la grande rivalité qui existe entre les deux clubs voisins. Chaque équipe vise la victoire pour commencer la nouvelle saison sur une bonne note.

Pour la formation de Soustara, elle est aussi en quête de revanche, après avoir perdu en aller et en retour face au frère-ennemi la saison écoulée. Quant au Mouloudia, il ne veut pas rater l’entame et afficher d’ores et déjà sa grande ambition de conserver son titre de championnat pour une troisième saison de suite.

La bataille tactique entre Abdelhak Benchikha et Rulani Mokwena s’annonce aussi rude. Les deux entraineurs seront au rendez-vous avec leur première sortie sur les bancs usmiste et mouloudéen. Chacun va faire de son mieux pour prendre le dessus sur l’autre et mener ainsi sa bande à s’offrir le grand derby algérois.

L’autre match de la 2e journée de Ligue 1 opposera l’ES Ben Aknoun à la JS Kabylie. Battu lors de la première journée face au MC Oran en déplacement, le nouveau promu est en quête de rachat. Quant à la formation kabyle, tout comme l’USMA et le MCA, elle ne veut pas rater l’entame de la nouvelle saison et être ainsi au niveau des attentes de ses supporters, notamment après le bon recrutement effectué cet été, en engageant des joueurs de valeur, à l’image de Mahious, Belaid ou encore, Merghem.

À quelle heure et sur quelles chaines voir les deux matchs ?

Le grand derby algérois USMA-MCA sera cette fois-ci un peu particulier. Il aura lieu à Blida, au stade Mustapha Tchaker, avec la présence de 6000 supporters usmistes seulement, étant donné que les Mouloudéens ont été interdis du déplacement. Ceux qui n’auront pas l’occasion de se déplacer à la ville des roses pour y assister, pourront le suivre sur le petit écran. En effet, il sera diffusé sur la chaine nationale TV6, en direct à partir de 19h.

Quant à l’autre match ESBA-JSK, le coup d’envoi est fixé à 17h. Les supporters des deux équipes pourront le suivre en direct sur la chaine WEB de l’EPTV disponible sur YouTube.