Ligue 1 : A quelle heure et sur quelle chaine voire MCA – MCO ?

Le MC Alger, champion d’Algérie en titre, s’apprête à affronter le MC Oran ce mardi à 19h00 au stade Ali-Amar de Douéra, dans un match avancé de la 5e journée de Ligue 1 Mobilis. Cette rencontre oppose deux équipes en forme après leurs récentes victoires respectives.

Les Mouloudéens, actuellement à la 10e place au classement général du championnat avec 4 points et deux matchs en retard (CRB et ESBA), cherchent à se relancer dans la défense de leur titre. Ce match revêt une importance particulière pour les Algérois qui préparent leur entrée en Ligue des Champions africaine face au FC Fassell le 20 septembre.

De son côté, les Hamraoua impressionnent en ce début de saison avec un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Co-leaders du championnat, ils veulent confirmer leur excellent début de saison après leur victoire convaincante contre la JS Kabylie (2-0) et poursuivre ainsi leur bonhomme de chemin en championnat.

Cette confrontation entre deux clubs historiques du football algérien dépasse le simple cadre sportif. Si le MCA souhaite asseoir son statut de favori avant sa campagne africaine, le MCO a l’opportunité de s’affirmer comme un sérieux prétendant au titre cette saison.

À quelle heure et sur quelle chaine voir le match ?

Ce qu’il faut savoir, c’est que la grande empoignade d’aujourd’hui se jouera à huis clos. Malgré l’absence de public, l’enjeu reste considérable pour les deux équipes.

Les supporters des deux équipes pourront suivre le match en direct à partir de 19h sur la chaîne nationale TV6.

Retour à Douéra : le MCA vise sa première victoire à domicile

Le MC Alger fait son grand retour ce soir au stade Ali-la-Pointe de Douéra après une longue absence due à des incidents. Face au MC Oran, le Doyen cherche à décrocher sa première victoire de la saison à domicile, malgré le huis clos.

Le Mouloudia n’a connu qu’un succès dans cette enceinte, lors d’une rencontre continentale contre Monastir (1-0), et un match nul (1-1) face au PAC en championnat. Cette reprise représente plus qu’un simple match : c’est l’opportunité d’inaugurer une nouvelle ère et d’établir Douéra comme véritable forteresse du club.

Sur le plan tactique, la bande à Mokwena devra faire preuve de discipline et d’efficacité. Les points clés pour remporter la victoire seront un pressing haut, la maîtrise du milieu de terrain, l’efficacité offensive et la rigueur défensive.

Bien que privés du soutien de leurs supporters, les joueurs sont déterminés à transformer cette rencontre en acte fondateur de leur saison. L’objectif est clair : ouvrir le compteur à domicile et marquer le début d’un nouveau chapitre glorieux dans l’histoire du club.

