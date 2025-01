Ligue 1 : 9 clubs interdits de recrutement pour cette raison

Neuf clubs du championnat algérien de Ligue 1 sont interdits de recrutement lors de ce mercato hivernal. La raison ? C’est tout simplement à cause des dettes au niveau de la Chambre nationale de résolution des litiges.

Le mercato hivernal en Algérie a ouvert ses portes le 5 janvier dernier. Mais pour le moment, c’est un mercato mort. C’était prévisible car, comme chaque hiver, peu de bons joueurs qui répondent au profil sont libres sur le marché.

Plus de trois semaines depuis le début de cette deuxième période d’enregistrement de la saison 2024/225, deux clubs seulement ont annoncé une nouvelle recrue. Il s’agit de l’USM Alger, qui a recruté Ahmed Khaldi du club koweïtien Al-Arabi, et la JS Kabylie, qui s’est offert le jeune milieu de terrain franco-algérien Mehdi Boudjemaâ, en provenance du championnat turc.

Qui sont les clubs de Ligue 1 interdits de recrutement ?

Aux dernières nouvelles, nous avons appris que la Chambre nationale de résolution des litiges a transmis à la Fédération algérienne de football et à la Ligue de football professionnel la liste des clubs de Ligue 1 interdits de recrutements. Ils sont neufs, à savoir le MC Alger, la JS Kabylie, le CS Constantine, le MC Oran, le NC Magra, l’ES Sétif, l’USM Khenchela, l’US Biskra et enfin l’ASO Chlef.

Et pour cause, les clubs en question ont plusieurs dettes, qui consistent les arriérés de salaires de leurs ex-joueurs et entraineurs. Ils doivent payer intégralement leurs dettes vis-à-vis de la CNRL avant le début de la phase retour du championnat pour pouvoir qualifier leurs nouvelles recrues (dans le cas où ils recrutent, ndlr).

Zinnbauer affiche ses ambitions avec la JSK

Par ailleurs, la JS Kabylie a enfin engagé un nouvel entraineur. Il s’agit de Josef Zinnbauer, qui a officialisé sa venue hier soir, et qui succèdera à Abdelhak Benchikha.

Juste après avoir signé son contrat, d’une durée de deux ans et demi, le technicien allemand a lâché ses premiers mots. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est très ambitieux

« Dans un club comme la JSK, on n’a pas le droit de se contenter de dire qu’on est là sans viser des titres. Mon objectif est clair : remporter des titres avec la JSK », dira-t-il d’emblée.

Et d’ajouter : « Les traditions et l’histoire du club, mais aussi la passion incroyable des supporters, m’ont convaincu de rejoindre ce grand club. Mon objectif est clair : travailler dur pour remporter des titres ».

L’ex-entraineur du Raja Casablanca n’a pas raté l’occasion pour s’adresser aux supporters. « Vous êtes la clé de notre succès, le 12ᵉ homme sur le terrain. Votre soutien, surtout dans les moments difficiles, sera essentiel. J’espère bientôt célébrer de grandes victoires avec vous », a-t-il conclu.