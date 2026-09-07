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Ligne minière Est : les premiers essais sur 127 km programmés à partir de cette date

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Amina Aouadi
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Ligne minière Est : les premiers essais sur 127 km programmés à partir de cette date
Ligne minière Est
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Le projet stratégique de la ligne ferroviaire minière Est franchit une étape décisive. Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a présidé ce lundi une réunion de coordination afin d’évaluer l’avancement du chantier reliant Annaba, Souk Ahras, Tébessa, Djebel Onk et Blad El Hadba sur 422 km.

Cette rencontre s’inscrit dans le sillage des directives du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, données dimanche en Conseil des ministres, ordonnant la livraison dans les délais des grandes infrastructures nationales.

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L’objectif immédiat concerne le lancement d’essais techniques sur rail dès la première semaine du mois d’octobre prochain.

Ces tests porteront sur un linéaire cumulant 127 km, regroupant trois tronçons parvenus à leur phase finale d’achèvement : Annaba – Bouchegouf (54 km), contournement Tébessa – Tanoukla (43 km) et Drea – Oued Kebrit (30 km).

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Pour tenir cette échéance, Abdelkader Djellaoui a exigé des entreprises de réalisation une accélération marquée des interventions afin de finaliser les dernières opérations d’ici la fin du mois.

La réunion a également permis d’examiner le déroulement des travaux sur les autres sections du tracé. Concernant le tronçon Bouchegouf – Ain Senour (72 km), confié à des entreprises nationales, le ministre a ordonné la mobilisation maximale des ressources matérielles et humaines disponibles pour renforcer les chantiers.

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Enfin, l’état d’avancement du segment Ain Senour – Drea (34 km), destiné à la modernisation, a fait l’objet d’une évaluation rigoureuse.

Le ministre a instruit les directeurs de projet, les bureaux d’études et les responsables des entreprises présentes d’intensifier le suivi sur le terrain et de fluidifier la coordination inter-entreprises pour garantir le respect strict des calendriers prévus.

Porte d’entrée logistique du mégaprojet d’exploitation du phosphate de Blad El Hadba, la rénovation et la modernisation de cette artère ferroviaire revêtent un enjeu économique majeur pour le transport des minerais vers les ports d’exportation de la région Est.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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