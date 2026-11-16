Ligne minière Est : Djellaoui fait le point sur les travaux et exige d’accélérer la cadence

Le chantier ferroviaire le plus scruté de l’Est algérien a de nouveau occupé l’agenda du gouvernement. Ce lundi 16 novembre 2026, au siège de son département, le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, a réuni l’ensemble des acteurs engagés sur un segment névralgique de la ligne minière Est : les 121 kilomètres qui relient Bouchegouf à Drea, en passant par Souk Ahras.

Objectif de la rencontre, mesurer précisément où en sont les travaux et lever ce qui freine encore la progression.

Ligne minière Est : tous les intervenants réunis autour du tronçon de 121 km

La séance a rassemblé les cadres centraux du ministère ainsi que la direction de l’ANESRIF, l’agence qui assure la maîtrise d’ouvrage déléguée des investissements ferroviaires.

Autour de la table figuraient également les patrons des entreprises nationales mobilisées sur ce lot, à savoir Cosider Travaux Publics et la SNTP.

Deux groupes chinois participaient aussi aux échanges : China Communications Construction Company (CCCC) et China Road and Bridge Corporation (CRBC).

Les bureaux d’études et les organismes chargés du suivi technique complétaient ce tour de table, signe de la densité des intervenants sur un seul segment.

Cette configuration n’a rien d’inhabituel pour les grands projets algériens, où les opérateurs publics nationaux travaillent de plus en plus aux côtés de partenaires asiatiques.

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Les ouvrages d’art dominent les exposés techniques

Plusieurs présentations détaillées ont été livrées durant la réunion, atelier par atelier. Le point le plus commenté concerne la construction des ouvrages d’art.

Le tracé traverse en effet des secteurs au relief accidenté, ce qui complique sérieusement l’exécution.

Viaducs, franchissements et travaux de terrassement en zone montagneuse imposent des solutions d’ingénierie spécifiques. Les responsables présents ont exposé les contraintes rencontrées sur le terrain et les réponses techniques apportées.

Djellaoui s’est montré satisfait de la progression constatée sur ce lot. Il a néanmoins assorti ce constat d’une série de consignes adressées à chaque opérateur.

Djellaoui réclame plus de moyens pour accélérer la cadence

Les directives du ministre tiennent en quelques exigences. Maintenir l’intégralité des moyens humains et matériels déjà déployés. Renforcer les ateliers avec les équipements nécessaires. Et surtout, accélérer le rythme d’exécution.

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Ce discours est devenu une constante chez le responsable du secteur, qui multiplie les réunions de suivi et les visites inopinées. La même fermeté s’exprime sur d’autres dossiers, notamment la remise à niveau de l’autoroute Est-Ouest, où les délais sont également sous surveillance.

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Un maillon du corridor phosphatier Annaba-Bled El Hadba

Le segment Bouchegouf-Souk Ahras-Drea n’existe pas isolément. Il s’insère dans un ensemble bien plus vaste de 422 kilomètres, qui doit relier le port d’Annaba aux gisements de Bled El Hadba, via Souk Ahras, Tébessa et Djebel Onk.

La finalité de cette infrastructure est claire. Évacuer le phosphate extrait dans l’extrême est du pays vers la façade maritime, pour alimenter les usines de transformation et les flux d’exportation.

En parallèle du rail, l’extension du terminal phosphatier d’Annaba progresse elle aussi. Les deux volets forment un tout, car sans capacité portuaire adaptée, le train n’aurait qu’une utilité limitée.

Un chantier placé sous surveillance présidentielle

La cadence imposée sur la ligne minière Est découle directement des orientations du président Abdelmadjid Tebboune, qui a demandé en Conseil des ministres la livraison des grandes infrastructures dans les délais fixés. Chaque réunion de suivi devient ainsi un point de contrôle.

Pour le tronçon examiné lundi, aucune date de livraison n’a été rendue publique. Le ministère privilégie pour l’instant le suivi rapproché des ateliers, avec l’espoir de voir les ouvrages les plus complexes franchis sans dérapage de calendrier.