Ligne maritime Oran-Alicante : Algérie Ferries fait une annonce importante

L’Entreprise nationale de Transport maritime des voyageurs (ENTMV) a récemment fait une annonce très attendue : la reprise de la ligne maritime reliant Oran à Alicante. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les voyageurs et la communauté résidant à l’étranger, notamment celle d’Espagne.

Algérie Ferries annonce la reprise de la ligne Oran-Alicante

La décision de l’ENTMV de rétablir cette liaison est motivée par le souci de répondre aux préoccupations de sa clientèle et de garantir une saison estivale à la hauteur des attentes. En effet, cette route maritime est très prisée des voyageurs souhaitant se rendre de l’Algérie vers l’Espagne, que ce soit pour les vacances estivales, les retrouvailles familiales ou les déplacements professionnels.

À LIRE AUSSI : Algérie Ferries lance des promotions spéciales été 2023

À compter du 21 juin 2023, les voyageurs auront la possibilité d’aller et venir entre Oran et Alicante en bénéficiant des services de l’ENTMV. Cette reprise de la ligne est une excellente nouvelle pour ceux qui ne souhaitent pas ou n’ont pas le budget pour voyager en avion, où le billet est souvent plus onéreux.

Des promotions pour la saison estivale 2023 ?

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! Algérie Ferries propose actuellement des réductions alléchantes de 30 % sur les traversées programmées entre le 7 juillet et le 12 août 2023. Cette offre spéciale permet aux passagers de profiter de tarifs avantageux pour leurs voyages en ferry vers l’Algérie.

À LIRE AUSSI : Traversées vers l’Espagne : Algérie Ferries annonce des changements

Toutes les destinations sont concernées, notamment celles à vers la France, l’Espagne, et l’Italie. Les nouvelles lignes lancées dernièrement sont également éligibles à la réduction.