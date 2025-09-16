Ligne ferroviaire Tindouf–Gara Djebilet : où en est la réalisation du mégaprojet ?

La cadence des travaux de réalisation de la ligne ferroviaire reliant Abadla à Hamaguir, sur une distance de 100 kilomètres, s’accélère, a indiqué l’Agence nationale de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires.

Il s’agit de la deuxième partie de la première phase du mégaprojet ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet, dont la longueur totale prévue est de 950 kilomètres.

Cette section, qui constitue le prolongement de la ligne Béchar-Abadla-Hammaguir (200 kilomètres), enregistre des avancées notables, notamment en ce qui concerne les travaux de terrassement, la construction des ouvrages d’art, l’installation des équipements techniques et la pose des rails sur plusieurs tronçons. Sa livraison est attendue pour la fin de l’année en cours, selon la même agence.

Ligne de chemin de fer Béchar – Tindouf – Gara Djebilet : avancement et enjeux du projet en Algérie

Parallèlement, une gare ferroviaire est en cours de construction dans la zone de Hammaguir, avec un avancement significatif, et sa mise en service est prévue à la même échéance. Elle a pour objectif de renforcer le transport de voyageurs et de marchandises dans la région.

Pour rappel, la première partie de cette phase, qui s’étend sur 100 kilomètres et relie Béchar à Abadla, est déjà en service. Elle a été inaugurée en avril dernier par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béchar.

Depuis sa mise en service, cette nouvelle ligne, qui comprend également une gare à Abadla, assure le transport quotidien de passagers et de marchandises entre Béchar et Abadla grâce à des rotations régulières de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF), selon les responsables locaux.

Ce projet d’envergure vise l’exploitation de la mine de fer de Gara Djebilet et comprend trois sections principales : Béchar – Hammaguir (200 kilomètres), Tindouf – Oum el Assel (175 kilomètres) et Hammaguir – Oum el Assel – Tindouf – Gara Djebilet (575 kilomètres).

Une fois achevée, cette infrastructure de 950 kilomètres contribuera à renforcer les échanges entre le nord et le sud du pays et à valoriser les ressources minières nationales.

