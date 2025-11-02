Ligne ferroviaire Bechar-Tindouf-Gara Djebilet : Le méga-projet entre dans sa phase ultime

Une étape significative vient d’être franchie dans le mégaprojet stratégique de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Gara Djebilet. L’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF) a annoncé avec fierté l’achèvement complet de l’un des ponts ferroviaires les plus cruciaux de ce chantier colossal.

L’ouvrage, un pont d’art d’une longueur impressionnante de 665 mètres linéaires, est situé sur le tronçon Hammaguir-Abadla dans la wilaya de Béchar. La pose de sa toute dernière dalle en béton marque l’épilogue officiel de sa construction, selon l’ANESRIF.

Quand l’expertise algérienne tient ses promesses

Interrogé, Abdelkader Mazzar, directeur central de la communication de l’ANESRIF et maître d’ouvrage, a salué cette performance. « L’achèvement de ce pont, réalisé en avance sur les délais initialement prévus, est un témoignage éloquent des performances et du savoir-faire des entreprises nationales mobilisées sur le projet », a-t-il déclaré.

Cette réalisation intervient à point nommé, quelques semaines après les instructions fermes du ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Abdelkader Djellaoui, qui avait enjoint fin septembre d’accélérer drastiquement les travaux pour compenser les retards accumulés.

Le DG sur le terrain : Objectif fin 2025 !

L’effort d’accélération est palpable. Le directeur général de l’ANESRIF, Azzedine Fridi, a récemment mené une inspection approfondie sur plusieurs sections névralgiques du projet de 950 kilomètres, démontrant l’engagement de la direction à suivre les recommandations ministérielles.

Sa tournée a notamment couvert :

Le tronçon Tindouf-Oum El Assel (175 km)

Le tronçon Hammaguir-Oum El Assel (440 km)

Le tronçon Hammaguir-Abadla (100 km)

Accompagné de son équipe technique, des responsables d’entreprises publiques et de partenaires chinois, M. Fridi a pu constater des progrès, tout en insistant sur la nécessité de renforcer les moyens humains et matériels sur certaines sections.

Il a mis l’accent sur l’impératif d’une coordination étroite entre tous les intervenants pour respecter les délais contractuels fixés à fin 2025.

Et après ? La nouvelle ligne Mecheria-El Bayadh arrive

En parallèle de cet effort national, l’ANESRIF s’apprête à inaugurer une nouvelle liaison stratégique. M. Mazzar a également annoncé la prochaine mise en service de la ligne ferroviaire à grande vitesse Mecheria-El Bayadh.

Longue de 130 km, cette nouvelle infrastructure a pour vocation de renforcer la connexion essentielle entre les wilayas du Sud et celles des Hauts Plateaux.

L’achèvement de ce pont majeur sur la ligne Gara Djebilet confirme donc la pleine mobilisation des acteurs nationaux pour doter l’Algérie d’infrastructures ferroviaires modernes, essentielles pour le développement économique du pays.