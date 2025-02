Ligne ferroviaire Béchar-Gara Djebilet bientôt opérationnelle, voici les détails du projet

La ligne ferroviaire reliant Béchar à Gara Djebilet (Tindouf) sera bientôt mise en service, avec la mobilisation quotidienne de dix trains en moyenne. Ce projet ambitieux vise à assurer le transport des voyageurs, des marchandises et des produits miniers, a annoncé un responsable de l’Agence nationale d’études et du suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF).

S’étendant sur une distance de 950 km, la ligne ferroviaire de l’ouest du pays comprendra huit trains dédiés au fret des produits miniers, un train pour le transport des voyageurs et un autre réservé aux marchandises à destination nationale et internationale.

Selon M.Abdelkader Mazar, directeur chargé de la communication à l’ANESRIF, cette infrastructure permettra d’optimiser le transport des ressources naturelles et de désenclaver plusieurs régions du sud-ouest algérien.

Six stations seront mises en place pour assurer le transport des voyageurs et des marchandises, situées à Abadla, Hammaguir, Hassi Khebi, Oum El Assel, Tindouf et Gara Djebilet.

De plus, deux stations spécifiques de chargement et de déchargement seront installées à Gara Djebilet et dans la zone industrielle de Toumiat (Béchar).

Pour fluidifier le trafic, une gare de jonction et deux stations de bifurcation seront également réalisées. Un élément novateur de cette ligne est l’utilisation, pour la première fois en Algérie, de traverses en béton monoblocs de 2,6 mètres, capables de supporter des charges allant jusqu’à 32,5 tonnes.

Cela permettra l’exploitation de trains miniers de 2.135 mètres de long, équipés de quatre grandes locomotives et transportant jusqu’à 170 wagons de produits miniers.

Une capacité de transport inédite

Grâce à cette technologie avancée, chaque train pourra transporter jusqu’à 22.100 tonnes de minerai par desserte, faisant de cette ligne un véritable atout pour le développement du secteur minier et le commerce national et international.

L’investissement dans ce projet dépasse même celui d’un train à grande vitesse (TGV), en raison des exigences techniques spécifiques liées aux charges lourdes.

En parallèle, la première partie de cette grande ligne, le tronçon Béchar-Abadla (98 km), sera mise en service dans les prochaines semaines.

Les travaux des ouvrages d’art sont finalisés, tandis que les dernières retouches de la gare d’Abadla sont en cours. Les équipes sur place accélèrent la pose des rails afin d’assurer une livraison rapide.

Un avancement significatif du projet

L’ensemble du projet ferroviaire ouest est prévu pour être achevé avant mars 2026, avec une avancée notable sur ses trois tronçons :

Béchar-Hammaguir (200 km) : les travaux progressent à un bon rythme.

: les travaux progressent à un bon rythme. Tindouf-Oum El Assel (175 km) : les infrastructures avancent rapidement, notamment les ouvrages d’art et la construction des gares.

: les infrastructures avancent rapidement, notamment les ouvrages d’art et la construction des gares. Hammaguir-Oum El Assel et Tindouf-Gara Djebilet (575 km) : la section Hammaguir-Oum El Assel (440 km) connaît une grande dynamique en terrassement et en construction, tandis que Tindouf-Oum El Assel (135 km) approche la phase finale avant la réception des rails.

Ce projet ferroviaire constitue une avancée majeure pour l’économie algérienne, en facilitant l’exploitation du gisement de fer de Gara Djebilet, tout en boostant le transport et le commerce régional.

La mise en service de cette ligne permettra non seulement de désenclaver les régions du sud-ouest, mais aussi d’attirer des investissements et de favoriser le développement industriel dans les zones traversées.

Avec cette infrastructure stratégique, l’Algérie se dote d’un outil de transport moderne et performant, répondant aux défis économiques et logistiques de demain.