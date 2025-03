Ligne aérienne Alger – New York : Tebboune rassure, “on finira par l’ouvrir”

Le projet d’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne directe entre Alger et New York continue de susciter des interrogations. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a abordé cette initiative lors d’une entrevue exclusive à la presse nationale.

La mise en place de cette nouvelle ligne aérienne, entre l’aéroport d’Alger Houari Boumediene et New York, permettra de renforcer les liens bilatéraux entre les deux pays.

À LIRE AUSSI : Moutons, spéculation, gaspillage…Tebboune tranche sur les grands défis de la consommation

Tebboune évoque l’avancement du projet des nouveaux vols Alger – New York

Au sujet des relations algéro -américaines, le Chef d’État a salué les efforts de l’ambassadrice des USA, Elizabeth Moore Aubin, pour l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne directe reliant entre les deux pays. « Je remercie l’ambassadrice des États-Unis, qui se démène pour essayer d’ouvrir la ligne directe Alger – New York« .

Par ailleurs, sur l’état d’avancement de ce projet, Abdelmadjid Tebboune a confirmé que le lancement de ces nouveaux vols d’Air Algérie n’est qu’une question de temps : « Il y a cette histoire de l’Open Sky qui nous dérange un peu, nous sommes en train de l’étudier. Et on finira par l’ouvrir« , a-t-il précisé.

Face à l’impatience de la diaspora algérienne aux États-Unis, l’ambassadrice US en Algérie, en l’occurrence Elizabeth Moore Aubin, a précédemment confirmé que les négociations sont en cours entre les deux pays. D’ailleurs, Aubin a indiqué que le déroulement des négociations techniques est prévu dans un avenir proche : « Une fois lancé, un vol direct propulserait notre relation à un niveau supérieur, renforçant notre partenariat grâce à un commerce bilatéral accru et des liens culturels plus forts, tout en consolidant le rôle de l’Algérie en tant que hub régional de transport et d’aviation« , a-t-elle rappelé.

Alger – New York en avion : les négociations avancent entre les deux pays

De son côté, le PDG de la compagnie aérienne nationale Air Algérie, Hamza Benhamouda, a précédemment dévoilé que le lancement de ces vols, tant attendus, est prévu pour le moyen terme, mais sans donner de date exacte pour l’inauguration de cette ligne aérienne.

En attendant son lancement, Air Algérie a récemment annoncé plusieurs nouveautés :

Une nouvelle liaison vers Abuja (Nigeria) en avril 2025 ;

en avril 2025 ; Quatre vols hebdomadaires vers Londres Stansted ;

; Une future liaison vers Amsterdam prévue pour l’hiver ;

prévue pour l’hiver ; 78 vols pour le Hadj 2025 vers Jeddah et Médine.

Ces développements s’inscrivent dans une stratégie globale d’expansion du réseau international d’Air Algérie.

À LIRE AUSSI : Vols directs Alger – New York : l’ambassadrice US donne des nouvelles du projet