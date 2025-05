L’IFB et Kaspersky signent un accord de coopération sur un partenariat académique

L’Institut de la Formation Bancaire (IFB), établissement de formation professionnelle dédiée aux métiers de la banque, et Kaspersky, société internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée, annoncent la signature d’un partenariat stratégique. L’objectif étant de renforcer la formation et la sensibilisation aux enjeux de cybersécurité au bénéfice des professionnels du secteur bancaire en Algérie.

Dans un contexte marqué par la montée en puissance des menaces informatiques et la digitalisation accélérée des services bancaires, la cybersécurité devient un enjeu stratégique incontournable pour les acteurs du domaine.

Ce partenariat entre l’IFB et Kaspersky ambitionne de consolider la culture numérique et les compétences en cybersécurité dans l’ensemble du secteur bancaire algérien, à travers des modules de formation dédiés aux collaborateurs des banques et des institutions financières nationales.

Dans ce cadre, l’IFB intègre les contenus pédagogiques développés par Kaspersky à son offre de formation. Cette initiative vise à fournir aux professionnels du secteur les savoirs et les outils indispensables pour répondre efficacement aux cybermenaces. Elle s’inscrit pleinement dans une dynamique de renforcement de la résilience numérique.

« L’Institut de la Formation Bancaire a été désigné par la Commission de sécurité des systèmes d’information de l’ABEF pour assurer la mission stratégique de formation en cybersécurité à l’échelle de l’ensemble du secteur bancaire et financier », a déclaré Athmane Malek, Directeur Général de l’IFB. « Ce choix reflète la reconnaissance de notre expertise et de notre position en tant qu’institut public de référence. Nous sommes heureux de collaborer avec Kaspersky pour étoffer notre offre de formations spécialisées, en y intégrant les bases essentielles de la cybersécurité. »

De son côté, Toufik Sid Ahmed, représentant de Kaspersky en Algérie, a souligné : « En tant qu’experts en renseignement sur les cybermenaces et éditeurs de solutions de cybersécurité, nous accompagnons déjà de nombreuses entreprises et institutions en Algérie. Ce partenariat avec l’IFB nous permet de mettre notre expertise au service des apprenants du secteur bancaire et de contribuer activement à la digitalisation sécurisée de ce secteur stratégique. »

Depuis 1989, l’IFB soutient la montée en compétences des acteurs du secteur bancaire algérien en proposant un cadre d’apprentissage adapté. Dans le cadre de cette coopération, l’IFB facilite désormais l’accès aux ressources pédagogiques de Kaspersky via sa plateforme numérique Campus IFB. D’ailleurs, Kaspersky Academy, met à disposition deux parcours de formation :

“Entry Level” (Niveau débutant) ;

“Fundamentals” (Fondamentaux).

Ces modules ont été conçus pour permettre aux apprenants d’acquérir les connaissances clés et compétences pratiques nécessaires à la lutte contre les menaces informatiques contemporaines.

L’accord prévoit également l’organisation de conférences et séminaires animés par des experts Kaspersky en cybersécurité. Cette initiative s’inscrit plus largement dans une dynamique de renforcement des liens entre les institutions académiques algériennes et les éditeurs de solutions technologiques, en vue de favoriser une meilleure insertion professionnelle des diplômés.

À propos de l’Institut de la Formation Bancaire (IFB)

L’Institut de la Formation Bancaire (IFB) est un acteur clé de la formation professionnelle dans le secteur bancaire algérien, fort de plus de 35 ans d’expérience. L’institut propose une offre complète de formations diplômantes, certifiantes et qualifiantes, conçues pour répondre aux besoins évolutifs et aux exigences croissantes du secteur financier national.

À propos de Kaspersky

Fondée en 1997, Kaspersky est une entreprise internationale spécialisée dans la cybersécurité et la protection de la vie privée. À ce jour, les solutions innovantes de Kaspersky protègent plus d’un milliard d’appareils, et ce, en faisant face aux cybermenaces émergentes et aux attaques ciblées.

L’expertise de Kaspersky en matière de sécurité informatique et de renseignement sur les menaces est continuellement transformée en services et technologies de pointe. Elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises, aux infrastructures critiques et aux organismes publics, partout dans le monde.

Le portefeuille de Kaspersky comprend des solutions de protection avancée pour les usagers individuels, des produits et services de cybersécurité spécialisés pour les professionnels et les entreprises ainsi que des solutions basées sur la Cyber Immunité, destinées à contrer les menaces numériques sophistiquées et en constante évolution.

Aujourd’hui, des millions de particuliers et plus de 200 000 entreprises dans le monde font confiance à Kaspersky pour protéger ce qui compte le plus pour eux.