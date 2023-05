L’IFA lance un nouveau programme de résidence en France pour les artistes algériens

L’Institut français d’Algérie vient de lancer un nouvel appel à candidatures pour le programme de résidence méditerranée Friche La Belle De Mai à Marseille en France. Le dernier délai pour transmettre les candidatures est fixé pour le 31 mai 2023.

Ce programme est un dispositif de résidence pour les artistes visuels et propose un cadre de recherche et de création sur mesure. Notamment, pour développer et améliorer leurs pratiques artistiques, mais aussi pour découvrir la scène artistique en France.

En effet, dans un communiqué publié sur sa page officielle, l’Institut français d’Algérie annonce l’ouverture des candidatures pour ce nouveau programme, et ce, jusqu’au 31 mai 2023. l’IFA offre la possibilité aux artistes plasticiens de passer trois mois à La résidence Friche La Belle De Mai. Et ce à partir du 28 août jusqu’au 26 novembre 2023.

Par ailleurs, ce programme comprend des rencontres avec des professionnels du domaine artistique et des ouvertures d’ateliers au public. Un calendrier riche en activités qui permet de créer de nouvelles collaborations et d’assurer une visibilité des travaux en cours.

Les candidats bénéficieront d’une prise en charge de leur hébergement, mais aussi d’un accompagnateur et d’une bourse de production mise en place au profit du candidat. Les frais du transport entre l’Algérie et la France sont également pris en charge par l’IFA et la résidence Friche La belle Mai.

Comment candidater au programme de Résidence Friche La Belle de Mai 2023 ?

Pour profiter de ce programme de résidence, les artistes plasticiens intéressés doivent envoyer leurs dossiers de candidature par e-mail. Et ce, à l’adresse suivante : culturel@if-algerie.com. Ce dossier doit contenir :

Le formulaire d’inscription à télécharger par ici ;

CV du candidat ;

Un récapitulatif des travaux et des créations du candidat ;

Un descriptif des enjeux de la pratique de l’intéressé ;

Une description du projet que le candidat souhaite développer au cours de sa résidence ;

Copie du passeport et un certificat de vaccination ;

Les coordonnées, les contacts et les disponibilités du candidat.

