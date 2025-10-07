L’IFA alerte : tomber dans cette arnaque peut vous coûter votre visa pour la France

Les étudiants algériens qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France sont généralement tenus de prouver leur niveau de compétences linguistiques en français. Pour ce faire, l’une des démarches incontournables est le passage du Test de Connaissance du français (TCF).

Cependant, une pratique illicite et préoccupante a été mise en lumière : au lieu de se soumettre à l’examen et d’accepter le résultat, certains candidats tentent de contourner cette obligation en optant pour une solution illégale. Ils achètent de fausses attestations de réussite au TCF afin de constituer un dossier de demande de visa étudiant plus facilement et plus rapidement.

Cette « méthode facile » est une fraude documentaire qui vise à simuler l’acquisition du niveau de langue requis pour l’inscription universitaire et l’obtention du visa.

🟢 À LIRE AUSSI : Bourses Eiffel 2026 : jusqu’à 2 100 € par mois pour étudier en France



L’IFA met en garde les étudiants algériens

L’Institut français d’Algérie lance une mise en garde contre la fraude entourant le test de connaissance du français. Il est important de comprendre que l’attestation TCF ne peut être achetée. Si vous rencontrez des offres vous proposant de vous vendre une attestation ou un mot de passe d’accès au test, il s’agit d’une tentative d’escroquerie et d’une fraude pure et simple.

Rappelons, le TCF est un examen standardisé qui doit être passé : il évalue vos compétences linguistiques réelles et est administré par l’Institut français d’Algérie.

Afin de garantir la validité et l’authentification de votre certification, l’IFA rappelle qu’il est le seul centre officiellement agréé pour l’organisation du TCF sur tout le territoire algérien. Toute autre source prétendant délivrer le TCF est illégale.

Voici les tarifs officiels du TCF

Par ailleurs, l’IFA rappelle que l’utilisation d’une attestation frauduleuse ou l’achat d’un faux document expose les candidats à des risques administratifs et juridiques extrêmement graves : exclusion de la passation du TCF pour plusieurs années, refus immédiat de la demande de visa étudiant, poursuites judiciaires pour faux et usage de faux passibles de peines, risque d’escroquerie financière et de vol d’identité en fournissant vos informations à des fraudeurs.

Pour vous aider à identifier les offres légitimes, l’IFA a également publié la liste de ses tarifs officiels pour les différentes versions de TCF qui se passent au sein de ses centres :

TCF QUEBEC = 37 500 dinars algériens ;

TCF CANADA = 37 500 dinars algériens ;

TCF IRN = 14 000 dinars algériens ;

TCF TP = 13 000 dinars algériens ;

TCF DAP = 19 500 dinars algériens ;

EO = 7 000 dinars algériens ;

EE = 7 000 dinars algériens.

🟢 À LIRE AUSSI : À partir du 12 octobre : l’EES change les voyages en Europe, qui doit suivre la nouvelle procédure ?