Lidl Voyages : pourquoi l’Algérie est la destination la plus chère ?

Après le lancement récent de ses billets d’avion pour des vols secs (indépendants des formules avec hébergement), le géant allemand de la grande distribution qui se développe fortement en France, Lidl Voyages en l’occurrence, a proposé sur sa plateforme dédiée aux voyages des vols vers l’Algérie.

En effet, l’agence Lidl Voyages propose des billets d’avion à partir de la France vers l’Algérie, sur deux lignes, à savoir, Paris – Alger et Paris – Oran.

Sur le site de ladite agence, on remarque clairement que les tarifs proposés pour les vols en destination d’Algérie sont les plus chers. En comparant des prix des billets d’avion pour les vols en Tunisie et le Maroc, le prix est fortement multiplié.

Une forte demande et peu de vols disponibles

En fait, et malgré le nouveau programme de vols internationaux mis en place par les autorités le 28 août dernier, qui a augmenté le nombre de vols à 64 avec sept pays, dont 48 vols uniquement entre l’Algérie et la France, la demande reste toujours forte et les vols presque indisponibles.

Pour les tarifs, Lidl Voyages programme des vols du 22 au 29 octobre pour 1802 euros l’aller-retour, et ce, pour la ligne Paris – Alger, tandis que pour l’autre ligne, à savoir Paris – Oran, le prix est légèrement baissé, estimé à 966 euros l’aller-retour.

L’agence de voyages commercialise également des billets de vol pour le mois de novembre, sachant que ces derniers vont être systématiquement annulés, vu qu’aucune compagnie aérienne, y compris Air Algérie, n’a été officiellement autorisée d’opérer des vols durant ce mois.

Il convient également d’indiquer que pour le Maroc, Lidl Voyages propose des tarifs entre 251 et 363 euros pour un aller-retour entre Paris et Marrakech, tandis que pour la Tunisie, les prix sont présentés sur le site de ladite agence entre 227 et arrivant jusqu’à 351 euros, ce qui les rend « incomparables » avec les prix vers l’Algérie.