L’icône du CR Bélouizdad, Djilali Salmi, n’est plus

Une autre icône du football algérien s’en va. Djilali Salmi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, s’éteint à l’âge de 79 ans.

Le football national est en deuil. Et comment ! Une autre figure emblématique s’en va. Il s’agit de Djilali Salmi, l’ancien attaquant international du CR Bélouizadad. Il est décédé ce matin à l’âge de 79 ans, à des suites d’une longue maladie, annonce sa famille. Une mauvaise nouvelle qui a bouleversé ceux qui ont côtoyé et connu l’homme.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction du journal électronic Algerie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu le tout-puissant de lui accorder sa sainte misirécorde et une place en son vaste paradis. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons.

Qui est Djilali Salmi, l’icône du CR Bélouizdad ?

Djilali Selmi né le 4 septembre 1946 à Bélouizdad, à Alger. C’est un ex-international qui évoluait au poste d’attaquant. Il reçoit 16 sélections en équipe d’Algérie entre 1967 et 1975. Il joue son premier match en équipe nationale le 12 novembre 1967, contre la Libye (score : 1-1). Il joue son dernier match le 1er juin 1975, contre la Tunisie (défaite 2-1).

Il participe avec la sélection algérienne à la Coupe d’Afrique des nations 1968. Excellent dribleur, il est notamment connu pour avoir fait un petit pont à la légende Pelé, lors d’un match amical Algérie-Santos, disputé à Oran la fin des années 60.

En club, il joue pendant trois saisons avec l’équipe de OMR El Annaser, puis évolue pendant 12 saisons avec l’équipe du CR Belouizdad. Il remporte notamment, avec cette dernière équipe, deux titres de champion d’Algérie, et trois Coupes d’Algérie.

Après sa carrière de joueur, Djilali Selmi est revenu au club en tant que président entre 1996 et 2000, menant le Chabab à un nouveau titre de champion d’Algérie et à une Coupe d’Algérie en 2000.

Les condoléances de la FAF

Juste après l’annonce de la mauvaise nouvelle, la Fédération algérienne de football a présenté ses condoléances à la famille du défunt.

« C’est avec une grande tristesse et une profonde affliction que le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, a appris la nouvelle du décès de l’ancien international Djilali Salmi.

À cette douloureuse occasion, le président de la FAF, en son nom personnel et au nom de l’ensemble des membres du Bureau fédéral, présente ses plus sincères condoléances et ses profonds sentiments de compassion à la famille du défunt ainsi qu’à toute la famille du football algérien, en particulier au Chabab Belouizdad, club dans lequel il a brillé en tant que joueur et laissé son empreinte en tant que président.

Il implore Allah le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa vaste miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis et d’accorder à ses proches patience et réconfort. À Dieu nous appartenons, et à lui nous retournons ».