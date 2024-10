L’icône de l’arbitrage algérien, Belaid Lacarne, n’est plus

L’ancien arbitre international, Belaid Lacarne, n’est plus. Il est décédé ce matin à l’âge de 83 ans, a annoncé sa famille.

Le football national est en deuil ! L’ancien arbitre international, Belaid Lacarne, s’est éteint ce matin, a-t-on appris auprès de sa famille. Il sera inhumé ce jour après la prière d’El-Asr au niveau du cimetière de Sidi Bel-Abbes, sa ville natale.

Ancien joueur de l’USM Bel-Abbès, le regretté est considéré comme une « icône » de l’arbitrage algérien, Belaid Lacarne a officié en coupe du monde de 1982 et aux jeux olympiques de 1980, ainsi que dans quelques phases finales de la coupe d’Afrique des nations. Au niveau local, il a dirigé plusieurs finales de coupe d’Algérie.

Après une carrière bien remplie, il a exercé dans les commissions d’arbitrage de la fédération algérienne de football (FAF), celles de la Confédération africaine (CAF) et la Fédération internationale (FIFA). Il avait également présidé la FAF en 1988.

En cette douloureuse circonstance, la rédaction d’Algérie360 présente ses sincères condoléances à la famille du défunt et prie Dieu de lui accorder sa sainte miséricorde.

Les condoléances de la FAF

La Fédération algérienne de football a présenté ses condoléances à la famille de Belaid Lacarne et regrette la disparition de cette figure emblématique de l’arbitrage algérien.

« C’est avec une grande tristesse que le Président de la Fédération Algérienne de football, M. Walid Sadi a appris la malheureuse nouvelle du décès de l’ex-arbitre international et ancien président de la FAF, Belaïd Lacarne, survenu ce mardi 15 octobre 2024 à presque 84 ans.

Belaïd Lacarne figure emblématique de l’arbitrage algérien, a longtemps présidé la Commission fédérale d’arbitrage et a siégé pendant plusieurs années comme membre de la commission d’arbitrage de la FIFA et de la CAF. Il a également officié lors de la Coupe du Monde 1982 en Espagne.

Le Président Walid Sadi adresse au nom des membres du bureau fédéral, ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt ainsi qu’à la grande famille du football algérien. Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir le défunt en Son vaste paradis et que son âme puisse reposer en paix. À Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons », a écrit l’Instance fédérale sur son site officiel.