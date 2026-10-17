Licenciement en France : un Algérien peut-il perdre sa carte de séjour ?

Perdre son emploi n’entraîne pas la perte automatique du certificat de résidence pour un Algérien installé en France. L’accord franco-algérien prévoit le renouvellement automatique du certificat de dix ans. Le certificat « salarié » d’un an bénéficie, lui, d’une prorogation d’un an en cas de perte involontaire d’emploi.

Un licenciement ou la fin d’un CDD inquiète souvent les salariés algériens de France. Beaucoup se demandent s’ils risquent de perdre leur titre de séjour. La réponse dépend du certificat de résidence qu’ils détiennent, et de la façon dont l’emploi a pris fin.

Carte de séjour algérien : des règles propres aux Algériens

Les Algériens ne relèvent pas des règles générales applicables aux autres étrangers. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 encadre leur séjour, avec des certificats de résidence plutôt que des cartes de séjour. Ces certificats existent pour un an, avec différentes mentions, ou pour dix ans. Près de 614 000 certificats de résidence algériens étaient en vigueur en France en 2024, selon le ministère de l’Intérieur.

Dans tous les cas, une perte d’emploi ne fait pas tomber le titre avant sa date d’expiration. La question se pose au moment du renouvellement, que le salarié doit anticiper. Le Code du travail prévoit que la demande intervient dans le courant du deuxième mois précédant l’expiration. L’autorisation de travail est alors renouvelée dans la limite de la durée du contrat restant à courir.

Carte de séjour de dix ans : pas d’effet sur le renouvellement

Le titulaire d’un certificat de résidence de dix ans n’a pas à s’inquiéter du renouvellement. L’article 7 bis de l’accord prévoit en effet son renouvellement automatique. Ce certificat confère aussi le droit d’exercer en France la profession de son choix.

La situation diffère pour une première demande de certificat de dix ans. Les Algériens titulaires d’un certificat d’un an peuvent le solliciter après trois ans de résidence ininterrompue. La préfecture tient alors compte de leurs moyens d’existence, dont leur activité professionnelle : une perte d’emploi peut donc peser.

Certificat « salarié » : un an de plus en cas de perte involontaire d’emploi

L’article 7 b de l’accord prévoit un certificat d’un an « salarié », délivré sur présentation d’un contrat de travail visé. Cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. Elle relie donc directement le titre à l’emploi.

Le Code du travail protège toutefois le salarié qui perd son emploi malgré lui. Son article R. 5221-33 prolonge alors d’un an la validité de l’autorisation de travail. Il s’applique en cas de privation involontaire d’emploi, appréciée à la date de la première demande de renouvellement.

Cette règle vaut aussi pour les Algériens, selon la jurisprudence administrative. Les juges considèrent qu’en faisant de la mention « salarié » une autorisation de travail, l’accord rend applicable le Code du travail. Un Algérien licencié peut donc invoquer cette protection.

Le même article prévoit la suite. Si le salarié est toujours sans emploi au terme de la prorogation, l’administration statue en tenant compte de ses droits à l’assurance chômage. L’inscription à France Travail et l’ouverture de droits pèsent donc directement sur le renouvellement suivant.

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Licenciement, fin de CDD, démission : les différences pour le titre de séjour

Un licenciement ou l’arrivée à terme d’un CDD constituent des pertes d’emploi involontaires. Le salarié peut alors bénéficier de la prorogation d’un an de son autorisation de travail. Il doit conserver les documents qui prouvent la fin du contrat, comme l’attestation de l’employeur.

La démission, en revanche, n’est pas une privation involontaire d’emploi. La protection de l’article R. 5221-33 ne s’applique donc pas en principe. Le Code du travail permet même de refuser le premier renouvellement en cas de rupture rapide. Il vise les ruptures intervenues dans les douze mois suivant l’embauche, sauf perte involontaire d’emploi.

La rupture conventionnelle occupe une place à part. Le règlement de l’assurance chômage la range parmi les cas de privation involontaire d’emploi ou assimilés. Les textes sur le séjour ne précisent toutefois pas son traitement : mieux vaut se renseigner auprès de la préfecture avant de signer.

Certificats « vie privée et familiale » et « travailleur temporaire » : les autres cas

Certains certificats ne dépendent pas d’un emploi. Le certificat « vie privée et familiale », prévu à l’article 6 de l’accord, donne droit à l’exercice d’une activité professionnelle. Une perte d’emploi n’a donc pas d’incidence directe sur ce titre.

Le certificat « travailleur temporaire » obéit à une logique différente. Il fait référence à une autorisation provisoire de travail chez un employeur déterminé, dont il suit la durée. La fin de cette mission pèse donc directement sur le titre.

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Renouveler son certificat de résidence après une perte d’emploi : les démarches

Après la perte d’emploi, le salarié a intérêt à s’inscrire rapidement à France Travail. L’inscription ouvre, sous conditions, des droits à l’allocation chômage. Elle permet aussi de justifier de sa situation lors du renouvellement du titre.

La demande de renouvellement se dépose dans le deuxième mois précédant l’expiration du certificat. Le salarié y joint les justificatifs de la fin involontaire de son contrat. En cas de refus, il peut saisir le tribunal administratif, en invoquant l’accord de 1968 et le Code du travail.

Ces recours aboutissent parfois. Une Algérienne a ainsi obtenu une indemnisation après un refus de titre de séjour jugé illégal, comme nous le rapportions.

Les pièces exigées et les pratiques varient selon les préfectures. Consultez d’abord la fiche officielle de Service-Public. Vérifiez ensuite votre situation auprès de la préfecture ou d’un avocat, afin d’éviter toute confusion.

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