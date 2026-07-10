Licences à distance, doubles diplômes, métiers de l’avenir… Ce qui change pour la rentrée universitaire 2026

Dans le cadre d’une approche pédagogique résolument moderne, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique innove pour la rentrée universitaire 2026-2027. Les nouveaux bacheliers se voient proposer des parcours novateurs combinant enseignement en présentiel et à distance, tout en fusionnant des spécialités complémentaires adaptées aux métiers de l’avenir.

Cette stratégie, amorcée il y a plus de trois ans, vise à bâtir une université flexible et connectée, capable de répondre aux exigences de l’intelligence artificielle, de la numérisation et du marché de l’emploi contemporain.

Grâce au nouveau guide d’orientation, les étudiants bénéficient d’un large éventail de choix, notamment des formations à distance pour optimiser leur temps, ainsi qu’une augmentation de l’offre des cursus en double diplômation.

La formation à distance : La flexibilité au service de l’organisation du temps

Pour les titulaires du baccalauréat 2026 désireux de suivre un cursus universitaire flexible sans la contrainte de la présence physique, le ministère ouvre plusieurs filières à l’échelle nationale.

Dans le domaine de l’automatique, l’Université d’Annaba propose la spécialité « Cybernétique, automatique et contrôle des procédés industriels » pour les séries Techniques Mathématiques, Mathématiques et Sciences Expérimentales, où la sélection se fait selon les places disponibles et sur la base de la note moyenne pondérée ou générale.

En informatique, l’Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB) ouvre ses portes virtuelles pour les bacheliers en Mathématiques, Sciences Expérimentales et Technique Mathématiques.

Le secteur des sciences économiques et de gestion n’est pas en reste puisque l’Université de Laghouat lance une licence en « Économie numérique », avec une priorité accordée aux filières Gestion-Économie et Lettres-Philosophie, tandis que l’Université de Tébessa propose un cursus en « Économie internationale » ouvert à toutes les filières, à l’exception des Arts.

Enfin, le domaine des langues étrangères s’enrichit d’une licence académique en « Anglais » à l’Université de Tlemcen et d’une licence professionnelle en « Français : pratiques langagières et entrepreneuriat » à l’Université d’Oran 2, toutes deux conditionnées par une moyenne minimale de 11/20.

L’Université de la Formation Continue (UFC) : Le modèle hybride par excellence

L’UFC continue de se distinguer avec son modèle hybride associant des cours en ligne à des séances en présentiel dispensées à partir de 17h à travers ses 54 centres nationaux. Cet établissement propose des licences en Droit, en Sciences Économiques, ainsi qu’en Sciences Humaines.

Pour la deuxième année consécutive, l’UFC propose un cursus en « Anglais médical » destiné aux étudiants orientés vers les sciences médicales. Cette année, cette opportunité est étendue aux étudiants en sciences vétérinaires au niveau du centre UFC de Blida.

Consolidation des cursus à double diplômation : Un baccalauréat, deux diplômes

Forte du succès des sessions précédentes, la tutelle renforce l’offre des « doubles diplômes ». Ce dispositif permet à l’étudiant de décrocher deux diplômes distincts et complémentaires avec un seul baccalauréat, démultipliant ainsi ses chances d’insertion professionnelle.

Médecine, Technologie et Gestion : Les alliances stratégiques

Les universités de Constantine 2, Constantine 3, Ouargla et Sétif 1 proposent le double cursus « Édecine et Économie de la santé » ainsi que « Médecine et Big Data (Données massives) », tous deux accessibles avec une moyenne supérieure ou égale à 16/20.

Parallèlement, l’Université de Tlemcen lie la Médecine à la Psychologie, tandis que l’Université de Laghouat combine la Pharmacie avec la Gestion commerciale et le Marketing.

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Sciences Humaines, Langues et Technologies

Le guide d’orientation regorge d’autres parcours d’excellence à travers le pays. L’Université de Blida 2 se positionne sur le créneau des « Médias et Langue italienne », alors que l’Université de Tlemcen lance un cursus associant la « Langue anglaise et les Sciences financières et comptables », avec des conditions d’accès oscillant entre 13 et 14 de moyenne selon les priorités de baccalauréat.

L’Université de M’sila diversifie ses offres avec des doubles diplômes en « Administration des affaires et Anglais », « Droit privé et Systèmes d’information », « Droit public et Relations internationales » ou encore « Mathématiques appliquées et Économie quantitative ».

À Laghouat, les étudiants peuvent opter pour des combinaisons innovantes comme « Mathématiques appliquées et Économie numérique », « Systèmes informatiques et Médias numériques », ou « Droit diplomatique et Coopération internationale ».

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Du côté d’Oran, la première université se focalise sur le « Développement d’applications mobiles et Finance internationale », tandis que la seconde associe l’« Anglais appliqué et les Relations internationales ».

Enfin, l’Université Alger 3 s’impose comme un pôle d’innovation majeur en proposant des doubles licences à recrutement national telles que « Économie numérique et Médias », « Communication et Relations internationales », ou encore « Médias et Entraînement sportif ».

Les parcours à « double compétence » : Cap sur l’employabilité directe

Pour garantir une insertion rapide dans le monde du travail, le ministère introduit des parcours menant à une Licence Professionnelle à double compétence en mode présentiel et à recrutement national. L’objectif est de former les étudiants dans deux domaines interconnectés.

Le parcours « Mathématiques et Informatique appliquées aux Sciences Humaines et Sociales » est ainsi déployé dans les universités de Khenchela, Ouargla, Constantine 2, Sétif 1, Annaba et M’sila. Dans le domaine des technologies de pointe, l’Université de Ouargla lance le cursus « Mathématiques appliquées à l’Intelligence Artificielle et Science des données », accessible dès 11/20 de moyenne.

L’Université de Tipaza innove quant à elle avec les spécialités « Informatique d’affaires » et « L’Intelligence Artificielle en Économie appliquée ».

L’Université Alger 3 se positionne en leader sur ce segment de la double compétence en proposant une multitude de spécialités d’avenir axées sur la communication, la gestion et les sciences politiques.

Parmi ces offres figurent les parcours en « Communication numérique et Administration des affaires », « Cinéma et Médias numériques », « Ingénierie financière », « Études politiques et Analyse de données », ainsi que le cursus « Management et Informatique ».

Avec cette refonte profonde des offres de formation, l’université algérienne franchit un cap décisif en 2026, s’alignant sur les standards internationaux pour offrir aux diplômés les clés des métiers de demain.