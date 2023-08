Libye – Israël : Najla al-Mangoush suspendue après une rencontre avec son homologue israélien

Suspension de la cheffe de la diplomatie libyenne Najla al-Mangoush après une rencontre avec un homologue israélien.

La suspension de la ministre des Affaires étrangères libyenne, Najla al-Mangoush, à la suite d’une rencontre informelle avec son homologue israélien, Eli Cohen, a déclenché des réactions et des tensions en Libye et au-delà. Cette rencontre inattendue a mis en lumière des questions diplomatiques sensibles et suscité des manifestations spontanées à Tripoli et dans d’autres villes. Décryptage d’un événement qui secoue les relations internationales et agite la scène politique libyenne.

En effet; le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a annoncé avoir eu une discussion avec son homologue libyenne, Najla al-Mangoush, lors d’une rencontre à Rome. Cette réunion inattendue a soulevé des questions concernant les relations entre les deux pays et les implications diplomatiques.

Donc, suite à l’annonce de la rencontre, le chef du gouvernement libyen a pris la décision de suspendre temporairement Najla al-Mangoush de ses fonctions. Cette suspension a été assortie d’une enquête administrative menée par une commission dirigée par la ministre de la Justice.

Réaction Officielle du Gouvernement Libyen

En outre, le gouvernement d’Abdelhamid Dbeibah a réagi officiellement en annonçant que la rencontre entre Najla al-Mangoush et Eli Cohen avait été fortuite et non officielle. Ils ont souligné qu’aucune discussion, accord ou consultation n’avait eu lieu lors de cette rencontre.

Alors que, Najla al-Mangoush a fermement réaffirmé la position de la Libye envers la cause palestinienne. Le ministère des Affaires étrangères a déclaré qu’elle avait refusé de s’entretenir avec toute partie représentant Israël et qu’elle était restée catégoriquement ferme sur cette position.

La rencontre entre les ministres a suscité des tensions en Libye. Le Conseil présidentiel libyen a demandé des éclaircissements au gouvernement et a exprimé que cette rencontre ne reflétait pas la politique étrangère de l’État libyen. La normalisation avec Israël a été considérée comme une violation des lois libyennes.

Israël cherche à normaliser ses relations avec des nations arabes ces dernières années, notamment grâce aux accords d’Abraham. Cependant, cette rencontre a mis en évidence la complexité de ces démarches et les réticences de certaines populations.

Manifestations spontanées en Libye

Par ailleurs, la population libyenne a exprimé son refus de la normalisation avec Israël à travers des manifestations spontanées à Tripoli et dans d’autres villes. Des manifestants ont coupé les routes, brûlé des pneus et brandi des drapeaux palestiniens en signe de protestation.

La discussion entre Najla al-Mangoush et Eli Cohen a également abordé la question de la préservation de l’héritage du judaïsme libyen, y compris la réparation des synagogues et des cimetières juifs en Libye.

