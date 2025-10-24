L’Ibis Alger Aéroport s’apprête à faire peau neuve sous l’égide d’Atlantis Hôtels

Le groupe algérien finalise sa septième acquisition et affiche son ambition de concurrencer les grandes marques internationales.

Le paysage hôtelier algérien connaît une nouvelle impulsion. La société SARL Atlantis Hôtels Algérie a officialisé, par un communiqué diffusé le 22 octobre, l’acquisition de l’hôtel Ibis Alger Aéroport auprès du groupe hôtelier SIEHA. Cette opération marque une étape décisive dans la politique d’expansion du réseau Atlantis Hôtels.

L’établissement, idéalement situé au cœur du quartier d’affaires de Bab Ezzouar, à seulement trois minutes de l’aéroport international Houari Boumediene, est considéré comme un actif stratégique majeur. Doté de 368 chambres et de l’ensemble des commodités modernes, il représente le septième investissement de la SARL Atlantis Hôtels Algérie.

Ibis Alger Aéroport : Un programme de mise à niveau imminent

Dans son communiqué, la Direction Générale d’Atlantis Hôtels a précisé que l’acquisition a été « finalisée » dans le cadre de sa stratégie de développement. L’objectif est désormais d’« insuffler un nouvel élan à cet établissement emblématique ».

🟢 À LIRE AUSSI : Commerce interafricain : l’Algérie passe à l’action après les accords signés lors de l’IATF 2025

L’hôtel fera ainsi « l’objet d’un programme de mise à niveau afin de répondre aux standards de qualité du réseau Atlantis Hôtels ». Le groupe s’engage à élever encore davantage les standards d’accueil et de confort dans le pays, assurant que sa réouverture interviendra « dans les meilleurs délais ».

L’ambition de « remplacer les grandes enseignes internationales »

Pour Farid Bouchekhchoukha, directeur général du groupe, cette acquisition est plus qu’un simple ajout au portefeuille : « Cette acquisition stratégique marque une nouvelle étape dans notre développement et confirme notre ambition : bâtir un groupe hôtelier algérien capable de remplacer, demain, les grandes enseignes internationales ».

Le dirigeant se montre confiant quant à la capacité du groupe à atteindre des sommets de qualité : « Atlantis démontre qu’il est possible, par la rigueur, la vision et la passion, de porter haut les standards de l’hospitalité algérienne et de rivaliser avec les références mondiales du secteur ».

L’objectif est clair : « faire d’Atlantis une marque de confiance, de qualité et d’identité, reconnue bien au-delà de nos frontières ».

🟢 À LIRE AUSSI : Kaylia Nemour décroche l’or aux Mondiaux de gymnastique 2025 de Jakarta : une 1re pour l’Algérie

Avec cette nouvelle opération, Atlantis Hôtels Algérie confirme son ancrage comme acteur majeur de l’hôtellerie nationale et poursuit son engagement à contribuer activement au rayonnement du secteur hôtelier et touristique en Algérie.