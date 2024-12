Liberté provisoire pour Zetchi : la Cour d’Alger répond

Pas de liberté provisoire pour l’ancien président de la Fédération algérienne de football Kheireddine Zetchi, placé sous mandat de dépôt. La chambre d’accusation près la Cour d’Alger a entériné la décision du juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed.

Impliqué dans une grande affaire de corruption, l’ancien président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, a été placé sous mandat de dépôt le 27 novembre dernier.

Ce dernier, est actuellement derrière les barreaux au tribunal de Koléa. Ses avocats ont demandé une liberté provisoire. Mais la chambre d’accusation près la Cour d’Alger a refusé. En effet, elle a entériné la décision du juge d’instruction du tribunal de Sidi M’hamed, a-t-on appris du média arabophone « Echourouk ».

Ainsi, l’ex-premier responsable de l’Instance fédérale restera sous mandat de dépôt jusqu’à la fin de l’enquête.

Zetchi fait l’objet de graves accusations

Il y a environ cinq mois, exactement le 1ᵉʳ juillet dernier, le pôle pénal national économique et financier près la Cour d’Alger a ouvert une enquête suite à des soupçons de corruption au sein de la Fédération algérienne de football lors des deux derniers mandats olympiques. L’enquête a concerné 14 cadres à l’Instance fédérale.

Plusieurs ex-responsables à la Fédération algérienne de football, également au banc des accusés, ont déjà comparu devant le juge d’instruction le 9 octobre dernier. 3 d’entre eux ont été placés sous mandat dépôt.

Il s’agit des deux ex-secrétaires généraux, Mohamed Saâd, Mounir D’bichi ainsi que l’ex-directeur de l’administration générale, Abdelghani Nekkache. En revanche, les deux ex-membres du bureau fédérale, Abdellah Keddah et Larbi Oumamar, ont été placés sous contrôle judiciaire jusqu’à la fin de l’enquête.

Le 27 novembre dernier, c’était au tour de Kheireddine Zetchi de comparaître devant le juge d’instruction devant le pôle économique près le tribunal de Sidi M’hamed. Il a connu le même sort des deux ex-SG de la FAF.

Selon toujours la même source, Kheireddine Zetchi fait l’objet de graves accusations. D’abord, il est accusé de conclusion de contrats en violation de la procédure interne et de transactions dans le but d’accorder des privilèges injustifiés à des tiers lors de son mandat entre 2017 et 2021.

Le concerné est également accusé d’avoir octroyé des primes en devise pour des joueurs locaux de l’équipe d’Algérie et gonflé les factures pour la tenue des différentes réunions du Bureau Fédéral ou encore, conclusion du contrat avec l’équipementier des sélections nationales « Adidas » ainsi que celui avec une agence touristique tunisienne.