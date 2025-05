Liberté de la presse : l’Algérie gagne 13 places dans le classement mondial 2025 (RSF)

L’Algérie a enregistré une nette amélioration dans le classement mondial de la liberté de la presse pour l’année 2025. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi, le ministre de la Communication, Mohamed Meziane, lors d’une journée d’étude organisée par le ministère des Relations avec le Parlement, sous le thème : « Les législations nationales aux dimensions internationales ».

Selon le ministre, l’Algérie se classe désormais à la 126ᵉ place sur 180 pays, d’après le dernier rapport de l’organisation Reporters sans frontières (RSF). Cette progression de 13 places par rapport à l’année 2024 est présentée comme un signal positif pour la liberté d’expression dans le pays.

Presse en Algérie : des avancées reconnues par le classement RSF 2025

Mohamed Meziane a souligné que ce résultat témoigne des efforts fournis par l’État pour améliorer l’environnement médiatique, renforcer les droits des journalistes et promouvoir un cadre juridique plus adapté à l’exercice de la profession. Il a également rappelé que plusieurs réformes ont été entreprises ces dernières années, notamment la révision de la loi sur l’information et l’organisation du secteur de la communication.

Le ministre a salué la reconnaissance par une organisation internationale comme RSF, estimant que cela démontre « une volonté réelle de l’Algérie d’évoluer vers plus de transparence et de respect des libertés fondamentales ». Il a aussi insisté sur le rôle essentiel des médias dans la construction d’un État moderne et démocratique, appelant les journalistes à exercer leur métier avec responsabilité, éthique et professionnalisme.

L’Algérie sur une courbe ascendante selon le dernier classement international

Selon le rapport de Reporters sans frontières, ce bond dans le classement place l’Algérie en tête des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en matière de liberté d’expression pour l’année 2025. Une performance que le ministère de la Communication considère comme un encouragement à poursuivre les efforts en faveur d’un paysage médiatique plus libre et pluraliste.

Toutefois, plusieurs observateurs estiment qu’il reste encore des défis importants à relever, notamment en ce qui concerne l’indépendance des médias, l’accès à l’information, et la protection juridique des journalistes. Des appels à plus d’ouverture et à une application équitable des lois sont régulièrement formulés par les syndicats de journalistes et les ONG de défense des droits humains.

Pour sa part, le ministère de la Communication affirme rester engagé dans un dialogue permanent avec les professionnels du secteur pour accompagner les transformations en cours et garantir un espace médiatique équilibré, respectueux des normes internationales.

Ce classement 2025 pourrait ainsi marquer une étape vers une plus grande reconnaissance de la liberté de la presse en Algérie, tout en rappelant la nécessité de maintenir les efforts pour renforcer les acquis.