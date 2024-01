Liberté de culte en Algérie – communiqué américain : plusieurs institutions condamnent

« Les questions relatives à la liberté de culte sont liées à la spécificité sociétale et culturelle de chaque société et ne doivent, sous aucun prétexte, faire l’objet d’une ingérence étrangère », a estimé le Parlement arabe dans son communiqué.

Rappelant que l’Algérie est connue pour ses principes de modération et de juste milieu, le Parlement arabe a souligné que « la Constitution et les lois algériennes reconnaissent les libertés religieuses et garantissent clairement et sans ambiguïté la liberté de croyance ».

Le PA a mis en avant « les grands efforts consentis par l’Algérie dans ce domaine sous la direction éclairée du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune ».

Le HCI fait part de son étonnement

En outre, le Haut conseil islamique (HCI) a fait part, de son étonnement quant à la teneur du dernier communiqué du Secrétariat d’Etat américain sur la liberté de culte en Algérie, ajoutant qu’il a omis les exactions commises par l’entité sioniste à l’encontre des musulmans en Palestine, en les empêchant d’accéder à la Mosquée Al-Aqsa et de prier en son sein.