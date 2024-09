Libéria – Algérie : Mahrez et Aouar quittent le stage

Riyad Mahrez et Houssem Aouar rallongent la liste des absents du match face au Libéria. Le sélectionneur national Vladimir Petkovic les a autorisés à quitter le stage de la sélection nationale.

La sélection nationale va s’envoler au Monrovia pour affronter le Libéria lundi, dans le cadre de la 2ᵉ journée des éliminatoires de la CAN-2025, prévu le mardi 10 septembre. Mais pour cet important rendez-vous, elle sera amoindrie puisque plusieurs cadres y feront l’impasse.

La mauvaise nouvelle est tombée cet après-midi. Riyad Mahrez et Houssem Aouar rallongent la liste des absents. En effet, les deux joueurs souffrent des blessures. Le sélectionneur national les a autorisés à quitter le stage.

« Les deux joueurs, Houssem Aouar et Riyad Mahrez ne seront pas en mesure de disputer la prochaine rencontre de la sélection nationale prévue face au Libéria ce mardi à Monrovia pour des raisons médicales. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic a donc décidé ce samedi après-midi de les libérer du stage », a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel.

Si la FAF n’a pas donné des détails sur les blessures des deux joueurs, nous avons appris que Mahrez s’est plaint des douleurs après le match face à la Guinée Équatoriale. Après avoir passé une IRM, il s’est avéré qu’il ne pourra pas prendre part au match face au Libéria.

Mahrez et Aouar rallongent la liste des absents à 5

Ainsi, Riyad Mahrez et Houssem Aouar rallongent la liste des absents pour le match face au Libéria à cinq. Après Hicham Boudaoui, Mohamed-Amine Amoura et Rayan Ait-Nouri ont été également autorisés à quitter le rassemblement des Verts hier soir pour le même motif. Ils sont retournés à leurs clubs, respectivement Wolfsburg (Allemagne) et Wolverhampton (Angleterre).

Il faut dire que cela met le technicien bosniaque dans une situation embarrassante car l’absence de cinq cadres, c’est beaucoup. Reste à savoir maintenant s’il fera appel à d’autres joueurs pour pallier les différentes absences avant le voyage à Monrovia.