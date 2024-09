Libéria 0 – Algérie 3 : démonstration de force des Verts

Encore une victoire pour la sélection nationale en Afrique. Elle s’est imposée sans forcer face au Libéria à Monrovia, sur un score sans appel de trois buts à zéro, dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires de la CAN-2025 au Maroc. L’équipe d’Algérie consolide sa place à la tête du groupe E et affiche ses ambitions d’assurer la qualification le plus tôt possible.

Pour revenir à la physionomie du match, les Verts peinent à trouver leurs marques sur une pelouse synthétique lors du premier quart d’heure. Ensuite, ils vont vite rentrer dans le vif du sujet. Suite à une belle attaque construite sur le côté droit, la balle finit sur les pieds de Gouiri qui ouvre le score 17′.

Les Algériens poursuivent leurs assauts. Leurs efforts seront récompensés par un second but, signé Zorgane sur un tir bien botté 25′. Un but qui va leur donner plus de confiance. En effet, les protégés de Petkovic dominent du bout en bout la première mi-temps, avec de phases de jeu très appréciables. Il faut dire que le schéma tactique de 3-5-2, auquel a opté le technicien bosniaque, a très bien fonctionné.

Côté Libéria, pas de riposte. La défense algérienne ne laisse aucune chance aux attaquants adverses pour mener les bois de Mandréa. C’est donc sur le score de deux buts à zéro en faveur de l’Algérie que la première mi-temps s’achève.

Encore un coaching gagnant de Petkovic

Au retour des vestiaires, les Libériens rentreront plus motivés et déterminés. Ils tenteront d’exercer une forte pression sur les bois de Mandréa, mais en vain. La défense algérienne maitrise bien la situation et résiste aux assauts des locaux.

Côté Algériens, le rythme va baisser d’un cran par rapport à la première mi-temps. En effet, ils vont gérer intelligemment la suite du match afin de préserver leur avantage au score.

On joue le dernier quart d’heure du match, Vladimir Petkovic incorpore Atal et Bounedjah. Deux changements qui vont porter leurs fruits. Atal se lance sur le côté droit pour tenter le tir, le portier adverse repousse la balle qui revient sur le pied de Bounedjah. Seul face aux buts, l’attaquant algérien aggrave la marque 80′. Un troisième but qui assomme les Libériens.

Le score reste de trois buts à zéro en faveur des Algériens jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire ô combien importante puisqu’elle permet à la sélection nationale de consolider sa place à la tête du groupe E avec 6 points au compteur, suivie du Togo (2 points), la Guinée Équatoriale et le Libéria (1 point).