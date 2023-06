Libérez l’excitation lors de la Journée Super Marque Cubot : Jusqu’à 80% de réduction et bien plus encore !

Préparez-vous à un événement extraordinaire : la Journée Super Marque Cubot arrive sur Aliexpress du 7 au 9 juin ! Préparez-vous à des offres époustouflantes avec des économies allant jusqu’à 80% de réduction ! Préparez-vous au lancement exclusif de deux smartphones de pointe, X70 et KingKong 9, à des prix imbattables en précommande. Et ce n’est pas tout, nous proposons également le modèle populaire P80 à un tarif spécial réduit. Profitez d’une expérience d’achat sans souci avec notre garantie de 12 mois et notre politique de retour sans tracas de 7 jours.

KingKong 9 : Déchaînez une puissance et des performances inégalées !

Offrez-vous des performances de niveau flagship à un prix imbattable avec le KingKong 9 ! Découvrez une puissance inégalée grâce à sa puce Helio G99, 24 Go de RAM et 256 Go de stockage. Plongez dans un monde de multitâche fluide et de jeux immersifs sur son superbe écran de 120 Hz. Mais ce n’est pas tout ! Restez alimenté pour de longues sessions de jeu et une utilisation toute la journée grâce à sa batterie massive de 10600 mAh. Soyez parmi les premiers à saisir cette bête au prix spécial de précommande de 179,99 $ et recevez une montre connectée en bonus. Et n’oubliez pas, une réduction exclusive supplémentaire de 10 $ attend les 500 premiers clients. Débloquez des fonctionnalités haut de gamme, des performances inégalées et des économies incroyables !

X70 : Embrassez l’avenir avec style et puissance !

Rehaussez votre expérience mobile avec le X70 élégant et puissant. Plongez dans des performances exceptionnelles et une capacité de stockage grâce à sa puce Helio G99, 24 Go de RAM et 256 Go de ROM. Capturez des moments époustouflants avec l’appareil photo 100 MP et faites tourner les têtes avec son design élégant. Saisissez cette merveille au prix spécial de précommande de 159,99 $ et soyez parmi les 100 premiers acheteurs à recevoir une montre connectée en cadeau. Ne manquez pas la réduction supplémentaire de 10 $ disponible pour une durée limitée. Profitez de performances ultra-rapides, d’un style imbattable et d’économies extraordinaires !

P80 : Découvrez le mélange parfait de style et de performances !

Découvrez l’alliance parfaite entre style et performances avec le P80. Son design tendance et son puissant processeur octa-core, associés à 16 Go de RAM, garantissent une expérience utilisateur fluide et efficace. Plongez-vous dans l’écran de 6,583 pouces et profitez d’une expérience visuelle incroyable. Pendant la Journée Super Marque Cubot, le P80 est disponible pour seulement 119,99 $, avec une réduction supplémentaire exclusive de 5 $. Obtenez le meilleur du style et des performances sans compromettre.