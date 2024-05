Libéré du LOSC Lille, Adam Ounas brise le silence

Adam Ounas ne va pas poursuivre l’aventure avec le LOSC Lille. Il quittera le club au terme de la saison en cours. Reversé en équipe réserve, il répond froidement aux responsables du club.

C’est une certitude ! Adam Ounas va quitter le LOSC Lille au terme de la saison en cours. Auteur d’une saison loin des attentes, pour des raisons sportives et d’autres extra sportives, l’attaquant de 28 ans devra trouver un nouveau point de chute l’été prochain pour rebondir.

Le joueur sait très bien qu’il ne fera pas partie de l’effectif lillois pour le prochain exercice. Mais il vit une fin malheureuse avec les Dogues. En effet, il a été reversé en équipe réserve, en National 3, sur décision de l’entraineur Paulo Fonseca. Ce dernier, avait déjà confirmé le mois d’avril dernier que l’international algérien ne jouerait plus en équipe première d’ici la fin de la saison en cours.

La réponse froide d’Ounas à la direction lilloise

Bien qu’il évolue en équipe réserve depuis plusieurs semaines, Adam Ounas ne semble guère inquiet. Il brise enfin le silence pour évoquer la situation, où il a répondu froidement aux responsables lillois qui ont décidé de se débarrasser de lui.

« Honnêtement, je ne suis pas fâché de ce qui m’est arrivé. J’ai accepté la décision de l’entraîneur et de la direction avec ouverture. Ils ont jugé que je ne répondais pas à leurs attentes et ils sont libres de le penser », dira-t-il, dans une déclaration accordée à La Voix du Nord.

« Je m’amuse avec l’équipe réserve, je passe un bon moment avec les jeunes joueurs et je pratique le football avec eux sans aucune pression. Je me moque de la façon dont j’ai été traité récemment. Je sais très bien que c’est à cause de mon intention de partir à la fin de cette saison », a-t-il ajouté.