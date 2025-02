L’IBA porte plainte contre le CIO à cause d’Imane Khelif !

L’Association internationale de boxe amateur (IBA) ne lâche pas Imane Khelif. Cette fois-ci, elle a décidé de porter plainte contre le Comité international olympique (CIO) pour avoir autorisé à la boxeuse algérienne de prendre part aux Jeux Olympique Paris-2024.

L’Association internationale de boxe amateur (IBA), exclue du mouvement olympique depuis 2019, engage une bataille juridique contre le Comité international olympique (CIO). L’instance, dirigée par le Russe Umar Kremlev, a déposé une plainte auprès du procureur général de la Confédération suisse.

En cause : la participation de l’Algérienne Imane Khelif et de la Taïwanaise Lin Yu-ting aux tournois de qualification, puis aux Jeux olympiques de Paris, où elles ont été respectivement sacrées chez les moins de 66 kg et les moins de 57 kg. « Selon la loi suisse, toute action ou inaction qui présente un risque pour la sécurité des participants à une compétition mérite une enquête et peut servir de base à des poursuites pénales », avance l’IBA dans son texte.

Écartées des championnats du monde organisés par l’IBA en 2023, les deux boxeuses ont été réhabilitées par le CIO. En effet, il défend la légitimité des deux boxeuses en s’appuyant sur leurs passeports. Son porte-parole a notamment souligné qu’Imane Khelif était « née femme et vit sa vie en tant que femme ».

L’IBA prévoit d’étendre son action juridique à la France et aux États-Unis, se sentant confortée par le récent décret de Donald Trump sur les athlètes transgenres, bien que cette situation soit différente. Cette confrontation s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre l’IBA et le CIO, marqué par des problèmes de gouvernance.

La FAB a quitté l’IBA en septembre 2024

Pour rappel, l’Association internationale de boxe amateur avait mené une cabale féroce et malsaine contre Imane Khalif avant, pendant et après les Jeux Olympiques Paris-2024. Elle avait même récompensé l’Italienne Angela Carini, en lui octroyant une prime de 100 000 dollars, après avoir perdu face à la boxeuse algérienne (1er combat).

Un mois après la fin des JO, la Fédération algérienne de boxe a décidé de quitter l’IBA. Elle ne fait plus partie de cette association depuis le mois de septembre dernier.

En revanche, la FAB a rejoint officiellement la nouvelle organisation internationale World Boxing, en compagnie avec le Japon. Cette nouvelle instance compte 44 membres pour préparer les prochains Jeux Olympiques en 2028 à Los Angeles.

Rappelons aussi que plusieurs personnalités mondiales s’étaient acharnées contre Imane Khelif. Cette dernière avait porté plainte auprès du Parquet de Paris, dans laquelle les noms d’Elon Musk, Donald Trump ou encore J.K Rowling figurent.