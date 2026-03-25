Liaisons maritimes Algérie – France : plusieurs traversées perturbées par le mauvais temps

La Entreprise Nationale de Transport Maritime de Voyageurs (ENTMV) a annoncé, ce mercredi, le report de plusieurs traversées maritimes en raison des mauvaises conditions météorologiques. Cette décision intervient dans un contexte de perturbations marquées en mer, rendant la navigation difficile et nécessitant des ajustements du programme pour garantir la sécurité des passagers et des équipages.

Dans un communiqué officiel, la compagnie a précisé que ces reports concernent principalement les liaisons entre Marseille et Skikda, très fréquentées par les voyageurs, notamment en période de forte demande.

Un programme de traversées réaménagé

Selon les détails fournis par l’ENTMV, plusieurs modifications ont été apportées au calendrier initial des voyages. La traversée Marseille – Skikda, initialement prévue le 26 mars 2026, a été reportée au 2 avril 2026 à 17h00. De son côté, la liaison Skikda – Marseille programmée le 27 mars 2026 est désormais prévue pour le 3 avril 2026 à 13h00.

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D’autres changements ont également été annoncés. La traversée Marseille – Skikda du 2 avril 2026 est reportée au 6 avril 2026 à 17h00. Quant à la liaison Skikda – Marseille initialement prévue le 3 avril 2026, elle a été décalée au 7 avril 2026 à 13h00.

Ces ajustements visent à adapter les départs aux conditions climatiques afin d’éviter tout risque en mer, dans un contexte où les intempéries peuvent affecter fortement la régularité du trafic maritime.

La sécurité des passagers en priorité

L’ENTMV a souligné que ces décisions ont été prises dans le strict respect des normes de sécurité maritime. Les conditions météorologiques défavorables, notamment les vents violents et la forte houle, peuvent compromettre la sécurité des traversées. Dans ce cadre, la compagnie privilégie la prudence en reportant les départs plutôt que de maintenir des voyages potentiellement dangereux.

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Cette démarche s’inscrit dans une politique globale visant à assurer la protection des voyageurs, tout en maintenant un service fiable malgré les aléas climatiques.

Des solutions proposées aux voyageurs

Face à ces changements, l’ENTMV a invité ses clients concernés à se rapprocher de ses différentes agences commerciales. Les passagers ont la possibilité de modifier la date de leur voyage en fonction du nouveau programme ou de demander le remboursement de leurs billets.

La compagnie assure que toutes les mesures nécessaires sont mises en place pour accompagner les voyageurs et faciliter les démarches administratives liées à ces reports.

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En attendant une amélioration des conditions météorologiques, les usagers sont appelés à suivre régulièrement les annonces officielles de l’ENTMV afin de rester informés des éventuelles mises à jour du programme des traversées.