L’humoriste Merwane Benlazar victime d’une campagne raciste en France

L’humoriste d’origine algérienne, Merwane Benlazar, a fait ses débuts à la télévision, vendredi, dans l’émission « C à vous » d’Anne-Elisabeth Lemoine, sur France 5. Un début qui n’a pas été au goût de tout le monde sur les réseaux sociaux.

Vendredi 31 janvier dernier, le comique de 29 ans animait sa première chronique sur France 5. Bonnet marron sur la tête, pull oversize et barbe de plusieurs centimètres, Merwane Belazar a été la cible d’une campagne haineuse de la part de l’eurodéputée Nathalie Loiseau et de l’extrême droite.

Merwane Benlazar victime de messages racistes après son apparition dans « C à vous »

Dans l’émission quotidienne « C à vous », le comédien a fait une chronique sur la dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de football et s’amuse du principe des multiplex. Cependant, l’humour vif de Merwane n’a visiblement pas été au goût de l’élue Horizon qui n’a pas hésité à s’en prendre au jeune comédien, pour des raisons physiques.

« Au nom de toutes les femmes, de leur liberté, de leurs droits chèrement gagnés ici et bafoués par les islamistes partout à travers le monde, une seule question : Pourquoi ?« , a écrit Nathalie Loiseau dans un message sur le réseau social X, accompagné d’une photo de Merwane Benlazar.

Ce tweet a provoqué de vives réactions. Le député du RN, Guillaume Bigot, a commenté la photo Merwane Benlazar « Quand le service public moralisateur passe de la laïcité au prosélytisme religieux avec la bénédiction de l’Arcom« , alors que l’avocate Lara Fatimi reproche au comédien « d’arborer un look salafiste« .

Une vague de soutien pour Merwane Benlazar

Face à de telles réactions qui l’accusent aussi « de promouvoir la Charia« , l’humoriste a publié, sur Instagram, une photo de son fameux bonnet, en ironisant « Le bonnet de la discorde. De la marque islamiste Zara fabriquée en République islamique du Portugal« .

Les prises de position de l’extrême droite ont provoqué une vague de soutien pour le comédien d’origine algérienne. À l’image du député écologiste Benjamin Lucas qui qualifie de raciste Nathalie Loiseau, et de Jason Brokerss qui a commenté « C’est uniquement sa religion et ses origines qui vous dérangent. Vous nous méprisez. On ne va pas mendier votre respect« . Par ailleurs, la députée Insoumise Clémence a fustigé sur X « Nouvelle sortie raciste en macronie extrême droitisée« .

Le comédien a souvent rencontré des obstacles dans sa carrière en raison de son apparence physique. Il a même consacré un spectacle en Suisse à ce sujet, dans lequel il aborde avec ironie les difficultés liées à son identité et à son apparence. « Avant j’étais arabe sans barbe. J’ai laissé pousser un peu la barbe, parce qu’être juste arabe en France, c’est trop facile« .

