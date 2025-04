L’huile d’olive Ardhi primée à Abou Dhabi : deux médailles d’or pour l’Algérie (AAIOOC)

L’Algérie s’est distinguée sur la scène oléicole internationale grâce à l’huile d’olive vierge extra Ardhi, lauréate de deux médailles d’or à l’Afro-Asian International Olive Oil Competition (AAIOOC), organisée du 1er au 4 avril 2025 à Abou Dhabi par le Global International Olive Oil Competition (GIOOC). Ce concours de renom, qui réunit chaque année les meilleures productions d’huile d’olive au monde, a vu la participation de 16 pays producteurs, parmi lesquels figurent des références majeures du secteur comme la Grèce, l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Tunisie.

L’huile d’olive Ardhi a été récompensée dans deux catégories clés : « Qualité », saluant ses caractéristiques organoleptiques (goût, arôme, équilibre, pureté), et « Santé », critère fondé sur la richesse nutritionnelle, notamment la concentration en antioxydants naturels, polyphénols et acides gras mono-insaturés.

Derrière cette réussite se trouve Adel Benadouda, oléiculteur engagé, dont le travail incarne une vision durable de l’agriculture dans les régions steppiques du pays. Cette double distinction vient consacrer un savoir-faire local, valoriser une variété algérienne typique, le Chemlal, et démontrer le potentiel qualitatif des terroirs intérieurs, en l’occurrence celui de la wilaya de Djelfa, à proximité de Aïn Oussara.

Le jury international, composé de 10 experts, a évalué des dizaines d’échantillons venus de plusieurs continents, selon des critères rigoureux alliant technologie, traçabilité, goût et bienfaits pour la santé. La consécration d’un producteur algérien dans ce cadre prestigieux constitue une victoire symbolique autant qu’un signal fort envoyé au secteur national.

Le AAIOOC : une vitrine mondiale de l’excellence oléicole

Créée dans le but de promouvoir la diversité et l’excellence des huiles d’olive à l’échelle afro-asiatique et mondiale, l’Afro-Asian International Olive Oil Competition (AAIOOC) s’est imposée en quelques années comme une référence internationale. Loin de se limiter à une compétition classique, le concours entend célébrer le patrimoine oléicole global, en réunissant producteurs, experts et acteurs de la filière autour d’un engagement commun : l’innovation dans le respect des traditions.

La spécificité du AAIOOC tient à sa capacité à valoriser les identités régionales et à favoriser les échanges Sud-Sud, tout en maintenant des standards internationaux élevés. Chaque édition est accueillie dans une ville différente, afin de refléter la richesse culturelle et agricole des pays participants. Après Doha et Riyad, c’est Abou Dhabi qui a accueilli cette 3e édition, consolidant la position du Golfe comme nouveau pôle de valorisation des produits agroalimentaires premium.

La compétition distingue plusieurs catégories, dont :

La qualité organoleptique, qui repose sur une dégustation à l’aveugle par des professionnels accrédités.

Les bienfaits pour la santé, analysés en laboratoire.

L’innovation dans les méthodes d’extraction et de culture.

La durabilité des modèles agricoles proposés.

Le concours promeut également une vision inclusive du secteur, intégrant à la fois de grands groupes et de petits producteurs. L’objectif est de favoriser l’échange de bonnes pratiques, la visibilité internationale des producteurs émergents, et de créer des passerelles entre les continents africain, asiatique, européen et américain.

Au fil des éditions, le AAIOOC est ainsi devenu un baromètre de la qualité mondiale et une plateforme de réflexion sur l’avenir de la filière oléicole. L’Algérie, par cette distinction, y gagne une place de choix, avec un produit qui conjugue typicité locale, respect de l’environnement et excellence technique.