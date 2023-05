L’huile d’olive algérienne Dahbia primée en Grèce et en Suisse

l’Algérie est connue pour la qualité de ses dattes mais aussi pour son huile d’olive. En effet, à de nombreuses reprises, plusieurs marques algériennes ont été distinguées lors des concours internationaux.

C’est le cas pour la marque Dahbia, qui a commencé l’année 2023 en beauté. Notamment, en remportant de nombreuses médailles et distinctions. En effet, depuis le début de l’année elle a remporté au total cinq médailles dans des événements internationaux.

L’huile d’olive algérienne Dahbia se distingue en Grèce

Parmi les plus récentes distinctions remportées par cette marque algérienne de l’huile d’olive, celle décrochée au concours international de l’huile d’olive à Athènes en Grèce. Cette compétition, considérée parmi les plus importants concours en Grèce, regroupe les producteurs de l’huile d’olive dans les quatre coins du monde et les récompense pour la qualité de leurs produits.

Lors de ce concours, la marque algérienne Dahbia, appartenant à l’oléiculteur Hakim Alileche, a réussi à décrocher la médaille d’argent. Notamment, dans la catégorie de « l’huile d’olive biologique ». Une nouvelle distinction qui s’ajoute au compte de cette marque, et qui prouve encore une fois la qualité de ce produit.

Suisse : l’huile d’olive Dahbia remporte la médaille d’or au IOOC 2023

En plus de la médaille d’argent remportée en Grèce, l’huile d’olive Dahbia s’est distingué également lors du concours international European IOOC. Ce dernier, présente un concept innovant d’évaluation et de présentation des huiles d’olives, visant à présenter des marchés internationaux.

Chaque année, la nouvelle édition du concours international European IOOC se tient dans une ville différente en Europe. L’édition 2023, a eu lieu du 14 au 16 mai dernier, à Genève en Suisse. Cet événement a regroupé les producteurs de l’huile d’olive venant de nombreux pays dans le monde.

Plusieurs marques de l’huile d’olive ont été primées lors de ce concours, dont la marque algérienne Dahbia, produite à Ain Ouessara dans la wilaya de Djelfa. En effet, l’huile d’olive algérienne a remporté une nouvelle médaille d’or, la semaine dernière, à Genève.

Pour rappel, ces deux distinctions s’ajoutent à d’autres prix remportés par Dahbia. Notamment, ceux obtenus à Tokyo au Japon, Oslo en Norvège et en Turquie.

