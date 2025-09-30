L’Hôpital privé Athena à Constantine inaugure le premier Gamma Knife en Algérie

L’Hôpital privé Athena vient de franchir une étape décisive dans l’histoire de la médecine en Algérie. L’établissement a inauguré le tout premier système Gamma Knife, une technologie de pointe qui transforme la prise en charge des pathologies cérébrales.

Conçu par le leader international Elekta, le Gamma Knife représente la référence mondiale en radiochirurgie stéréotaxique intracrânienne. Cet outil ultra-précis permet de traiter des tumeurs cérébrales et plusieurs maladies neurologiques avec une exactitude infra-millimétrique. Entièrement non invasif, il dispense les patients d’une ouverture du crâne et leur assure une récupération plus rapide, tout en améliorant les résultats thérapeutiques.

Une première en Algérie qui révolutionne la prise en charge des pathologies cérébrales

Jusqu’ici, de nombreux patients algériens n’avaient d’autre choix que de voyager à l’étranger, notamment en Europe, pour bénéficier de ce traitement. L’installation du Gamma Knife à Constantine met désormais à leur portée une technologie médicale de niveau international, sans quitter le pays.

Depuis son ouverture en 2013, l’Hôpital privé Athena s’impose comme un pionnier dans la modernisation du système de santé algérien. Avec douze années d’expérience, il propose déjà des services de pointe en radiothérapie, médecine nucléaire, chirurgie, cardiologie et imagerie médicale de haute précision.

L’arrivée du Gamma Knife renforce cette stratégie d’excellence et confirme la volonté de l’établissement d’offrir aux patients algériens les innovations médicales les plus avancées.

L’Hôpital Athena place l’innovation, la qualité des soins et l’accompagnement du patient au centre de sa mission. À travers ce nouvel investissement, il affirme son ambition : garantir aux patients algériens un accès aux standards internationaux de santé, directement sur leur territoire.