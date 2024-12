L’hiver s’installe en Algérie : neige, pluie et chute des températures à partir de ce mardi (03/12)

Une vague de froid, accompagnée de chutes de neige et de pluies diluviennes, est attendue sur une grande partie du territoire algérien dès cette semaine. Les conditions météorologiques se dégraderont sensiblement à partir de mardi soir, en raison de l’arrivée d’une perturbation atmosphérique venue du Nord de l’Europe.

Cette perturbation, très active, sera chargée de précipitations abondantes et de chutes de neige prévues sur les hauts plateaux intérieurs Centre et Est.

Selon les modèles numériques de prévision météorologique, cette perturbation engendrera des pluies très fortes, notamment sur les wilayas d’Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, Chlef, Boumerdès et Skikda, avec des cumuls pouvant dépasser les 50 mm. Ces précipitations devraient se poursuivre jusqu’au matin de jeudi, particulièrement sur les régions Est.

🟢 À LIRE AUSSI : Le temps ce lundi 2 décembre : le froid s’installe en Algérie, voici les prévisions météo du jour

Algérie : L’hiver s’invite avec force, neige et pluies diluviennes annoncées

Ces mêmes modèles indiquent que cette perturbation sera accompagnée des premières chutes de neige sur les hauts plateaux Centre et Est, à l’instar des régions de Batna, de l’Aurès et de Djurdjura.

Les températures prévues jusqu’à jeudi resteront fraîches, notamment durant les matinées et les nuits, avec des valeurs comprises entre 4 et 10 degrés. En journée, les températures varieront entre 11 et 17 degrés sur les régions Nord.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluie de météores, occultation lunaire, planètes : 5 évènements astronomiques pour bien finir 2024

Les modèles numériques de prévision météorologique signalent une amélioration progressive des conditions météorologiques à partir du soir de jeudi, avec un ciel généralement clair en attendant l’arrivée d’une nouvelle dépression très active en provenance du Nord de l’Europe, qui touchera toutes les wilayas du Nord du pays à partir de dimanche soir.

L’hiver s’installera alors véritablement sur les régions Nord, avec des températures glaciales, des précipitations abondantes et de conséquentes chutes de neige sur les hauteurs.