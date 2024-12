L’hiver se fait ressentir en Algérie : vague de froid, pluie et neige attendues dès le 04/12/2024

Le mois de décembre a fait son entrée en Algérie avec des températures en baisse, marquant le début de la saison hivernale. Le Bureau national de météorologie (ANM) a émis une alerte orange de niveau 2, signalant des averses de pluie abondantes dans plusieurs wilayas à partir de demain, mercredi 04 décembre 2024.

Les conditions météorologiques de cette fin de semaine se profilent sous le signe de l’hiver, avec des averses, accompagnées d’orages, pouvant atteindre entre 20 et 40 mm, et des pointes locales dépassant les 50 mm. Exposant certaines régions au risque d’inondations. Cependant, bien que ces conditions météorologiques soient typiques de la saison, elles nécessitent une vigilance.

Pluies orageuses et chutes de neige au programme à partir du 04/12/2024

Les prévisions métrologiques sur les 3 prochains jours annoncent une baisse des températures, accompagnée de chutes de neige qui commenceront à recouvrir les hauteurs du pays. De plus, cette vague de froid sera accompagnée de vents violents dans certaines régions, et s’intensifiera au fil des jours.

La première décade du mois de décembre marquera alors une phase de transition vers un hiver plus rigoureux. Notamment dans les régions montagneuses et des hauts plateaux.

🟢 À LIRE AUSSI : Météo Algérie : froid, pluies, orages… Que nous réservent les prévisions de ce mardi 3 décembre !

Voici les détails des jours, horaires et régions concernées par la nouvelle alerte orange de niveau 2 de l’ONM :

Mercredi matin (9h00 – 22h00) : averses de pluie, parfois orageuses, de 20 à 40 mm, et risques d’inondations, sont attendu à Moustaganem, Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa, Bouira et Tizi Ouzou ;

averses de pluie, parfois orageuses, de 20 à 40 mm, et risques d’inondations, sont attendu à Moustaganem, Chlef, Ain Defla, Tipaza, Alger, Boumerdes, Blida, Médéa, Bouira et Tizi Ouzou ; Mercredi après-midi (12h00 – jeudi 6h00) : des pluies fortes, jusqu’à 50 mm, vont s’abattre sur les wilayas de Béjaïa, Sétif, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf ;

Averses et risque d’inondations dans plusieurs régions

Avec l’annonce de pluies diluviennes dépassant 50 mm dans certaines zones du pays, le risque d’inondations est à prendre en compte. Des précipitations en forte quantité, accompagnées de vents et de routes glissantes, peuvent perturber la circulation. De plus, ces conditions météorologiques peuvent entrainer des débordements et des accumulations d’eau dans les zones urbaines, les vallées et les régions basses. Cela dit, la prudence est de mise.

🟢 À LIRE AUSSI : Pluie de météores, occultation lunaire, planètes : 5 évènements astronomiques pour bien finir 2024

Ainsi, les autorités et les services de sécurité recommandent d’éviter les déplacements non essentiels durant ces prochains jours. Notamment dans les zones à risques d’éboulements.