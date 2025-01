L’hiver se fait ressentir en Algérie : chutes de neige et pluies abondantes prévues ce 29 janvier

L’hiver se fait ressentir en Algérie ! Les prévisions météorologiques pour ce mercredi 29 janvier annoncent des conditions variées à travers le pays, avec des précipitations sous forme de pluie et de neige touchant plusieurs régions.

Dans le Nord, la matinée sera marquée par des pluies abondantes. Les zones montagneuses situées à partir de 1400 mètres d’altitude dans le Centre et l’Est connaîtront des chutes de neige.

Les températures maximales dans le Nord varieront entre 16 et 22 degrés sur les côtes et entre 11 et 20 degrés à l’intérieur. Les vents seront également de la partie, soufflant jusqu’à 50 km/h, ce qui pourrait compliquer les déplacements dans certaines zones.

Dans les régions du Sud, le temps restera globalement ensoleillé. Les températures oscilleront entre 15 et 32 degrés, avec des vents pouvant atteindre 40 km/h.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluie » et « orage » dans plusieurs régions !

Les services de Météo Algérie maintiennent une vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages ce mercredi, touchant 22 wilayas du pays. Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Chlef, Ain Defla, Tissemssilt, Médéa, Tipaza, Alger, Blida, Tizi Ouzou, Béjaïa, Bouira, Sétif, Constantine, Souk Ahras, Annaba, Jijel, El Tarf, Bordj Bou Arréridj, Mila, Oum El Bouaghi, Guelma, Skikda et Boumerdès.

Que dit le bulletin météo de ce mercredi 29 janvier ?

Le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi prévoit un ciel voilé à couvert sur les régions de l’Ouest. Quelques nuages viendront s’ajouter sur les régions intérieures et les hauts plateaux, avant que le temps ne devienne couvert en soirée avec des pluies attendues sur les zones côtières et intérieures.

Dans les régions du Centre et de l’Est, un ciel couvert dominera la journée. Des pluies, parfois accompagnées d’orages, affecteront les zones côtières et intérieures du Centre-Est et de l’Est. Une amélioration progressive des conditions météorologiques est à prévoir durant la nuit, bien que le ciel se couvre à nouveau sur l’Ouest de cette zone.

Des chutes de neige sont également attendues sur les hauteurs intérieures du Centre-Est et de l’Est, dépassant les 1400 mètres d’altitude.

Quant aux régions sahariennes, le ciel restera dégagé à partiellement voilé durant la journée. Cependant, une couverture nuageuse se formera progressivement durant la nuit, notamment sur le Nord Sahara et la région des Oasis.